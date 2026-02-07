Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 24^ giornataguida tv
Oggi, sabato 7 febbraio, si scende in campo per la 24^ giornata di campionato. Alle 20.45 si gioca Fiorentina-Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamento del sabato di Serie A
Sono due gli appuntamenti del sabato della 24^ giornata di campionato. Alle 18.00 si gioca Genoa-Napoli e alle 20.45 Fiorentina-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi; inviati Vanessa Leonardi e Paolo Aghemo.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 7 febbraio
- Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis
- ore 18.00: Genoa-Napoli su DAZN 1
- Alle 20.45: FIORENTINA-TORINO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi; inviati Vanessa Leonardi e Paolo Aghemo
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurtaore