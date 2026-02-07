Le partite di Serie A di oggi

Sono due gli appuntamenti del sabato della 24^ giornata di campionato. Alle 18.00 si gioca Genoa-Napoli e alle 20.45 Fiorentina-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi; inviati Vanessa Leonardi e Paolo Aghemo.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.