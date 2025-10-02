Juve, si ferma Cabal: rischia rientro a novembre

Brutte notizie in casa Juventus riguardo le condizioni di Cabal dopo la serata di Champions: gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra due settimane altri test per definire con precisione i tempi di recupero, ma lo stop dovrebbe essere di almeno un mese e mezzo con possibile rientro il 22 novembre dopo la sosta (salterebbe otto partite tra campionato e Champions).

In casa Juventus si registra un nuovo stop per Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal. Questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero ma il timore è che il difensore possa tornare disponibile solo dopo il sosta di novembre. In questo caso salterebbe 8 partite tra campionato e Champions League.