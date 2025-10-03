Ivan Juric si presenta alla vigilia della partita contro il Como in una situazione difensiva molto complicata, con solo tre difensori di ruolo disponibili: "Non avevo mai affrontato una simile emergenza infortuni", ha ammesso in conferenza stampa. La gara di sabato 4 ottobre alle 20.45 contro il Como, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

"Non avevo mai affrontato una simile emergenza infortuni, a volte è veramente il caso, succedono. Ma è anche vero che il numero delle partite e i carichi di lavoro incidono". Queste le parole di Ivan Juric nella conferenza stampa prima della partita di sabato 4 ottobre alle 20.45 contro il Como, in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Un’emergenza senza precedenti per Juric, che si presenta alla vigilia della partita in una situazione che definire complicata sarebbe riduttivo: solo tre difensori di ruolo disponibili e la possibilità concreta di dover reinventare l’intero assetto difensivo della sua squadra.

Le possibili scelte di Juric Con Hien a rischio fino all'ultimo, perché non ancora tornato a lavorare con palla dopo il risentimento all'adduttore sinistro col Torino, Juric contro il Como avrà solo tre difensori di ruolo a disposizione: Djimsiti, Ahanor e il 2006 Obric dell'Under 23. L'allenatore dell'Atalanta, nonostante le numerose assenze, si è detto fiducioso: "Credo di riuscire a gestire bene la situazione, magari anche mettendo giocatori non nella loro posizione abituale. Obric avrà bisogno di più tempo, può succedere che subentri a gara in corso. Bisogna essere sicuri quando si getta nella mischia un giovane. Deve ancora lavorare". Il tecnico croato potrebbe passare a una difesa a quattro, arretrando i laterali Zappacosta e Bernasconi, mentre al posto dello squalificato De Roon dovrebbe giocare Musah in mediana. Approfondimento Tutti gli indisponibili che saltano la 6^ giornata