Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atalanta-Como, Juric: "Mai affrontata una simile emergenza infortuni"

atalanta
©IPA/Fotogramma

Ivan Juric si presenta alla vigilia della partita contro il Como in una situazione difensiva molto complicata, con solo tre difensori di ruolo disponibili: "Non avevo mai affrontato una simile emergenza infortuni", ha ammesso in conferenza stampa. La gara di sabato 4 ottobre alle 20.45 contro il Como, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

"Non avevo mai affrontato una simile emergenza infortuni, a volte è veramente il caso, succedono. Ma è anche vero che il numero delle partite e i carichi di lavoro incidono". Queste le parole di Ivan Juric nella conferenza stampa prima della partita di sabato 4 ottobre alle 20.45 contro il Como, in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Un’emergenza senza precedenti per Juric, che si presenta alla vigilia della partita in una situazione che definire complicata sarebbe riduttivo: solo tre difensori di ruolo disponibili e la possibilità concreta di dover reinventare l’intero assetto difensivo della sua squadra.

 

Le possibili scelte di Juric

Con Hien a rischio fino all'ultimo, perché non ancora tornato a lavorare con palla dopo il risentimento all'adduttore sinistro col Torino, Juric contro il Como avrà solo tre difensori di ruolo a disposizione: Djimsiti, Ahanor e il 2006 Obric dell'Under 23.  L'allenatore dell'Atalanta, nonostante le numerose assenze, si è detto fiducioso: "Credo di riuscire a gestire bene la situazione, magari anche mettendo giocatori non nella loro posizione abituale. Obric avrà bisogno di più tempo, può succedere che subentri a gara in corso. Bisogna essere sicuri quando si getta nella mischia un giovane. Deve ancora lavorare". Il tecnico croato potrebbe passare a una difesa a quattro, arretrando i laterali Zappacosta e Bernasconi, mentre al posto dello squalificato De Roon dovrebbe giocare Musah in mediana.

Approfondimento

Tutti gli indisponibili che saltano la 6^ giornata

Il punto sugli infortuni

Oltre agli ultimi infortunati Bellanova e Kossonou, Juric dovrà fare a meno di Zalewski, Kolasinac e Scalvini, oltre a Bakker che tornerà nel 2026 dopo la rottura del crociato. Hien sta provando a recuperare ma è in dubbio. Indisponibili anche De Roon per squalifica e Scamacca.

 

Serie A: Altre Notizie

Juric: "Non ho mai avuto così tanti infortunati"

atalanta

Ivan Juric si presenta alla vigilia della partita contro il Como in una situazione difensiva...

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

cremonese

L'allenatore della Cremonese sulla sfida di San Siro: "Sfidiamo un'Inter molto forte, la classica...

Chivu: "Pio Esposito o Bonny? Al 90% ho deciso"

inter

L'allenatore nerazzurro in conferenza stampa non si sbilancia sul sostituto di Thuram: "Al 90% ho...

Il calendario della 6^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre la sesta giornata su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in...

La presentazione della 6^ giornata di Serie A

guida tv

La 6^ giornata di campionato si apre venerdì 3 ottobre, alle 20.45, con Verona-Sassuolo, in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE