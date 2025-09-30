Introduzione

In vista del big match tra Juventus e Milan, Allegri deve valutare per bene le condizioni di Tomori. L'inglese dovrebbe recuperare ma il tecnico non vuole correre rischi. Possibile che al massimo si parli di partenza dalla panchina per il centrale rossonero. La Champions ci dirà invece di più su possibili recuperi in casa banconera ma non solo. Dopo le tante defezioni del Napoli a San Siro contro il Milan, Conte dovrebbe recuperare almeno due elementi



Non c'è pace per la Lazio che rischia di avere più uomini in infermeria che in rosa. Dopo la sfida vinta contro il Genoa ci sono almeno 3 giocatori da valutare in vista del Torino. In tutto gli squalificati di giornata sono 5. De Roon, Estupinian e Rodriguez pagano "rossi" recenti. A loro si aggiungono Guendouzi, che deve scontare la seconda giornata di stop, e Okoye, arrivato all'ultima settimana di squalifica. Dopo la sosta tornerà a disposizione



L'ultimo turno di campionato ha (forse) posto fine alla stagione del "Gallo" Belotti. "Non siamo fiduciosi perché ha detto di aver sentito il ginocchio fare crack" aveva detto Pisacane e la conferma, purtroppo, è arrivata. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e almeno 6 mesi di stop per il centravanti rossoblù



Di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili per la 5^ giornata di campionato