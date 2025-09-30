Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 6^ giornataSerie A
Introduzione
In vista del big match tra Juventus e Milan, Allegri deve valutare per bene le condizioni di Tomori. L'inglese dovrebbe recuperare ma il tecnico non vuole correre rischi. Possibile che al massimo si parli di partenza dalla panchina per il centrale rossonero. La Champions ci dirà invece di più su possibili recuperi in casa banconera ma non solo. Dopo le tante defezioni del Napoli a San Siro contro il Milan, Conte dovrebbe recuperare almeno due elementi
Non c'è pace per la Lazio che rischia di avere più uomini in infermeria che in rosa. Dopo la sfida vinta contro il Genoa ci sono almeno 3 giocatori da valutare in vista del Torino. In tutto gli squalificati di giornata sono 5. De Roon, Estupinian e Rodriguez pagano "rossi" recenti. A loro si aggiungono Guendouzi, che deve scontare la seconda giornata di stop, e Okoye, arrivato all'ultima settimana di squalifica. Dopo la sosta tornerà a disposizione
L'ultimo turno di campionato ha (forse) posto fine alla stagione del "Gallo" Belotti. "Non siamo fiduciosi perché ha detto di aver sentito il ginocchio fare crack" aveva detto Pisacane e la conferma, purtroppo, è arrivata. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e almeno 6 mesi di stop per il centravanti rossoblù
Di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili per la 5^ giornata di campionato
Per Tomori risentimento all'adduttore
- Nella sfida vinta dal Milan contro il Napoli, Fikayo Tomori ha dovuto abbandonare anzitempo il campo. Il difensore inglese ha si è arreso a 10 minuti dal termine. Al suo posto è entrato De Winter
- Gli accertamenti di rito hanno dato come esito un risentimento muscolare all'adduttore. Tomori, salvo sorprese, sarà comunque a disposizione contro la Juventus ma per lui si profila una partenza dalla panchina
Nuovi stop in casa Lazio
- Sarri e i suoi, nella più completa emergenza in mezzo al campo, hanno trovato una rotonda vittoria contro il Genoa con tutto il tridente finito nel tabellino dei marcatori. Nel 'Monday Night' però ha portato altre brutte notizie sul fronte infermeria
- Luca Pellegrini ha dovuto lasciare il campo per una piccola distorsione alla caviglia, Marusic ha accusato un risentimento a una vecchia cicatrice mentre Gila un affaticamento muscolare. Sospiro di sollievo invece per Zaccagni. Per lui solo crampi. Ricordiamo infine che Guendouzi sarà assente in quanto ancora squalificato per un turno
ATALANTA
6^ giornata Atalanta-Como su Sky Sport
- DE ROON: squalificato un turno. Salta il Como
- ZALEWSKI - lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto nella seconda metà di ottobre
- SCALVINI - lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destra; possibile rientro dopo la sosta
- SCAMACCA - problema al ginocchio. Lo staff medico non ha ancora pianificato una data per il suo ritorno
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre
BOLOGNA
6^ giornata Bologna-Pisa
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro inizio novembre
- CASALE - Lesione del bicipite femorale. In forte dubbio per la gara contro il Pisa
- SULEMANA - Lesione del legamento collaterale mediale. Rientro metà ottobre
CAGLIARI
6^ giornata Udinese-Cagliari
- LUVUMBO - Lesione distrattiva agli adduttori. Recuperabile per la 6a giornata
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Rientro non prima di sei mese
- ZAPPA - Risentimento muscolare alla coscia destra. Rientro nella seconda metà di ottobre
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Possibile rientro a cavallo della sosta
COMO
6^ giornata Atalanta-Como su Sky Sport
- J.RODRIGUEZ: squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- FABREGAS: squalificato. Non sarà in panchina a Bergamo
- DIAO - Fissurazione ossea alla diafisi. Rientro previsto dopo la pausa
- VAN DER BREMPT - Lesione al retto femorale. Rientro a metà ottobre
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Possibile rientro tra 6a e 7a giornata
CREMONESE
6^ giornata Inter-Cremonese
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Operato. Tempi di recupero da quantificare
- MOUMBAGNA – Lesione al flessore. Rientro possibile a fine ottobre
- AUDERO – Problema muscoalre accusato nel riscaldamento della sfida contro il Como. In forte dubbio per la 6^ giornata
FIORENTINA
6^ giornata Fiorentina-Roma
- LAMPTEY - lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione fatta e riuscita. Rientro in gruppo a gennaio
- KOUAME' - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Rientro non prima di ottobre
GENOA
6^ giornata Napoli-Genoa su Sky Sport
- MESSIAS - Fastidio muscolare all'adduttore. In forte dubbio per la 6^ giornata
- CORNET - Problema fisico. Difficile che venga convocato per la 5^ giornata
INTER
6^ giornata Inter-Cremonese
- Tutti a disposizione per la prossima giornata di campionato
JUVENTUS
6^ giornata Juventus-Milan
- BREMER - Fastidio al ginocchio. Recuperabile per la 6^ giornata
- CONCEICAO - Riacutizzarsi problema muscolare. Recuperabile per la 6^ giornata
- THURAM - Indolenzimento al polpaccio. Recuperabile per la sfida contro il Milan
- MIRETTI - Lesione alla coscia. In dubbio per la 6^ giornata
LAZIO
6^ giornata Lazio-Torino
- GUENDOUZI: squalificato un turno. Salta il Torino
- LAZZARI - Lesione di basso grado al soleo destro. Rientro possibile dopo la sosta
- GILA - Affaticamento muscolare. Proverà a recuperare per la 6^ giornata
- MARUSIC - Risentimento a una vecchia cicatrice. In forte dubbio per la 6^ giornata
- PELLEGRINI - Leggera distorsione alla caviglia. In dubbio per la sfida contro il Torino
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Per il momento nessuna operazione si valuta giorno per giorno
- DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Rientro a fine ottobre ma attualmente fuori lista
- VECINO - Problema alla coscia sinistra. Dovrebbe saltare anche il Torino
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
6^ giornata Parma-Lecce
- PIERRET - Problema muscolare. Possibile rientro dopo la sosta
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novembre
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta di ottobre
MILAN
6^ giornata Juventus-Milan
- ESTUPINIAN: squalificato un turno. Salta la Juventus
- TOMORI - risentimento all'adduttore. Recuperabile per la 6^ giornata
- JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre
NAPOLI
6^ giornata Napoli-Genoa su Sky Sport
- BUONGIORNO - Lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rientro nella seconda metà di ottobre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
- RRAHMANI - Problema fisico. Possibile rientro dopo la sosta
- OLIVERA - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la gara contro il Genoa
- SPINAZZOLA - Fastidio muscolare. Recuperabile per la 6^ giornata
PARMA
6^ giornata Parma-Lecce
- HERNANI - Problema alla caviglia. Difficile il recupero per la 6^ giornata
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- VALENTI - Problema muscolare. In forte dubbio per la 6^ giornata
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prima ipotesi di rientro ad aprile 2026
PISA
6^ giornata Bologna-Pisa
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
- ESTEVEZ - fastidio muscolare. In dubbio per la 6^ giornata
- DENOON - Problema muscolare. In forte dubbio per la 6^ giornata
ROMA
6^ giornata Fiorentina-Roma
- DYBALA - Lesione di basso grado alla coscia sinistra. Rientro dopo la sosta
- BAILEY - Lesione miotendinea del retto femorale destro. Rientro previsto dopo la sosta
SASSUOLO
6^ giornata Verona-Sassuolo su Sky Sport
- PAZ - Lesione al polpaccio. Rientro a fine ottobre
TORINO
6^ giornata Lazio-Torino
- ISMAJLI - Problema alla coscia. In attesa di esami. Non dovrebbe recuperare per la Lazio
- ANJORIN - Fascite plantare. Sarà rivalutato dopo la sosta
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
6^ giornata Udinese-Cagliari
- OKOYE - squalificato. Tornerà a disposizione per la settima di campionato
- BAYO - Problema fisico. In dubbio per la sesta di campionato
- BUSKA - frattura zigomo destro e ossa nasali. Operato. Rientro possibile nella seconda metà di ottobre
- IKER BRAVO - Impegnato nel Mondiale Under 20 con la Spagna. Salta il Sassuolo
VERONA
6^ giornata Verona-Sassuolo su Sky Sport
- MOSQUERA - Intervento di appendicectomia. Rientro dopo la sosta
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- VALENTINI - Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a metà ottobre
- OYEGOKE - Fastidio muscolare. In dubbio per la 6^ giornata
- HARROUI - Risentimento muscolare. Rientro previsto nella seconda metà di ottobre