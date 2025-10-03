Con i difensori contati, Juric spera nel recupero di Hien che gli permetterebbe di non modificare l'assetto tattico confermando la difesa a 3. Grande abbondanza, al contrario in attacco, con Kamaldeen Sulemana e Lookman a giocarsi una maglia accanto a Krstovic. Nel Como possibile chance dal 1' per Addai sulla trequarti; in difesa Smolcic favorito su Posch
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, K. Sulemana. All. Juric
- Nove assenti per Juric (incluso lo squalificato De Roon), che si ritrova con i difensori contati. Tuttavia, filtra un cauto ottimismo sulle condizioni di Hien, che è rimasto in ritiro. La decisione definitiva sul suo possibile impiego sarà presa sabato mattina dopo un ultimo provino
- A centrocampo Musah-Ederson, con Bernasconi sulla fascia sinistra
- Davanti tutti a disposizione, a parte Scamacca: Pasalic favorito sulla trequarti con Krstovic e uno tra Sulemana e Lookman
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Vojvoda; Douvikas. All. Fabregas
- Si va verso la conferma di Douvikas come centravanti, mentre Fabregas è pronto a cambiare sulla trequarti: naturalmente inamovibile Nico Paz e con Jesus Rodriguez squalificato, a destra potrebbe partire Addai, con Vojvoda a sinistra
- In difesa Smolcic in vantaggio su Posch a destra, confermato il resto della linea