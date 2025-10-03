Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta-Como, probabili formazioni: Juric spera di recuperare Hien

Serie A

Con i difensori contati, Juric spera nel recupero di Hien che gli permetterebbe di non modificare l'assetto tattico confermando la difesa a 3. Grande abbondanza, al contrario in attacco, con Kamaldeen Sulemana e Lookman a giocarsi una maglia accanto a Krstovic. Nel Como possibile chance dal 1' per Addai sulla trequarti; in difesa Smolcic favorito su Posch

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, K. Sulemana. All. Juric

  • Nove assenti per Juric (incluso lo squalificato De Roon), che si ritrova con i difensori contati. Tuttavia, filtra un cauto ottimismo sulle condizioni di Hien, che è rimasto in ritiro. La decisione definitiva sul suo possibile impiego sarà presa sabato mattina dopo un ultimo provino
  • A centrocampo Musah-Ederson, con Bernasconi sulla fascia sinistra
  • Davanti tutti a disposizione, a parte Scamacca: Pasalic favorito sulla trequarti con Krstovic e uno tra Sulemana e Lookman
La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Vojvoda; Douvikas. All. Fabregas

  • Si va verso la conferma di Douvikas come centravanti, mentre Fabregas è pronto a cambiare sulla trequarti: naturalmente inamovibile Nico Paz e con Jesus Rodriguez squalificato, a destra potrebbe partire Addai, con Vojvoda a sinistra
  • In difesa Smolcic in vantaggio su Posch a destra, confermato il resto della linea

 

Serie A: Altre Notizie

Problema al ginocchio, Berardi out a sorpresa

sassuolo

Sorpresa al momento dell'ufficialità delle formazioni di Verona-Sassuolo, con il capitano...

Dove vedere Hellas Verona-Sassuolo

GUIDA TV

La partita Hellas Verona-Sassuolo della 6^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 3 ottobre alle...

Juric: "Non ho mai avuto così tanti infortunati"

atalanta

Ivan Juric si presenta alla vigilia della partita contro il Como in una situazione difensiva...

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

cremonese

L'allenatore della Cremonese sulla sfida di San Siro: "Sfidiamo un'Inter molto forte, la classica...

Chivu: "Pio Esposito o Bonny? Al 90% ho deciso"

inter

L'allenatore nerazzurro in conferenza stampa non si sbilancia sul sostituto di Thuram: "Al 90% ho...
