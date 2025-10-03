Assenza a sorpresa, e certamente pesante, per il Sassuolo che ha aperto la 6^ giornata di A contro il Verona. All’ultimo momento Fabio Grosso ha dovuto rinunciare a Domenico Berardi a causa di un fastidio al ginocchio: “Ha un problemino, mi auguro niente di grave: abbiamo deciso di non prenderci rischi”, le parole con cui l’allenatore del Sassuolo ha confermato la notizia a Sky nel prepartita. Berardi, che non è andato nemmeno in panchina, è stato sostituito da Volpato nel tridente.

