Infortunio Berardi, lieve problema al ginocchio: salta Verona-Sassuolo. News

Sorpresa al momento dell'ufficialità delle formazioni di Verona-Sassuolo, con il capitano neroverde che non figura nemmeno in panchina. Fermato da un piccolo problema al ginocchio, l'allenatore Fabio Grosso ha spiegato: "Abbiamo preferito non prenderci rischi"

Assenza a sorpresa, e certamente pesante, per il Sassuolo che ha aperto la 6^ giornata di A contro il Verona. All’ultimo momento Fabio Grosso ha dovuto rinunciare a Domenico Berardi a causa di un fastidio al ginocchio: “Ha un problemino, mi auguro niente di grave: abbiamo deciso di non prenderci rischi”, le parole con cui l’allenatore del Sassuolo ha confermato la notizia a Sky nel prepartita. Berardi, che non è andato nemmeno in panchina, è stato sostituito da Volpato nel tridente.

Serie A, le probabili formazioni della 6^ giornata

Sempre a Verona l'ultimo infortunio

Ha prevalso dunque l’idea di non prendersi nemmeno il minimo rischio, dopo il piccolo problema al ginocchio accusato prima del match, anche visto quello che il capitano neroverde ha passato: proprio sul campo di Verona, tra l’altro, Berardi si procurò il suo ultimo grave infortunio, con la rottura del tendine d’Achille che nel 2024 lo tenne fuori per sette mesi.

