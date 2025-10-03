Chivu deve ovviare all'indisponibilità di Thuram, infortunatosi in Champions League. Bonny dovrebbe essere il suo sostituto, Esposito inizialmente in panchina. Possibile panchina dall'inizio per Calhanoglu, con Barella regista e l'inserimento di Frattesi mezzala. Nicola pensa di lanciare Floriani Mussolini al posto di Zerbin, in porta è out Audero: Silvestri al suo posto
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu
- Chivu ha detto in conferenza di aver scelto il sostituto di Thuram al 90%: Bonny sembra al momento favorito su Esposito
- A centrocampo Calhanoglu potrebbe partire fuori, con Barella playmaker e chance dal 1' per Frattesi. In alternativa, c'è anche Sucic
- Akanji riprende il posto di Bisseck in difesa, Acerbi e Bastoni confermati così come Sommer in porta e Dumfries-Dimarco sugli esterni
La probabile formazione
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani Mussolini, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Vasquez, Bonazzoli. All. Nicola
- Modulo a specchio per Nicola, con un forfait importante: non c'è Audero, al suo posto Silvestri in porta
- In conferenza l'allenatore ha lasciato intendere che Floriani Mussolini potrebbe essere titolare per la prima volta sulla fascia destra, con Barbieri pronto a subentrare
- In attacco l'ex Bonazzoli, che quest'anno ha già segnato a San Siro contro il Milan, dovrebbe essere affiancato da Vasquez. Dalla panchina Vardy e Sanabria