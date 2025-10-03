Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter-Cremonese, probabili formazioni: Calha parte dalla panchina?

Serie A

Chivu deve ovviare all'indisponibilità di Thuram, infortunatosi in Champions League. Bonny dovrebbe essere il suo sostituto, Esposito inizialmente in panchina. Possibile panchina dall'inizio per Calhanoglu, con Barella regista e l'inserimento di Frattesi mezzala. Nicola pensa di lanciare Floriani Mussolini al posto di Zerbin, in porta è out Audero: Silvestri al suo posto

LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU 

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Inter
Davide Frattesi
Davide Frattesi
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
pubblicità
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

  • Chivu ha detto in conferenza di aver scelto il sostituto di Thuram al 90%: Bonny sembra al momento favorito su Esposito
  • A centrocampo Calhanoglu potrebbe partire fuori, con Barella playmaker e chance dal 1' per Frattesi. In alternativa, c'è anche Sucic
  • Akanji riprende il posto di Bisseck in difesa, Acerbi e Bastoni confermati così come Sommer in porta e Dumfries-Dimarco sugli esterni
Cremonese
Marco Silvestri
Marco Silvestri
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
pubblicità
Cremonese
Romano Floriani
Romano Floriani
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Cremonese
Franco Vázquez
Franco Vázquez
pubblicità
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli

La probabile formazione

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani Mussolini, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Vasquez, Bonazzoli. All. Nicola

  • Modulo a specchio per Nicola, con un forfait importante: non c'è Audero, al suo posto Silvestri in porta
  • In conferenza l'allenatore ha lasciato intendere che Floriani Mussolini potrebbe essere titolare per la prima volta sulla fascia destra, con Barbieri pronto a subentrare
  • In attacco l'ex Bonazzoli, che quest'anno ha già segnato a San Siro contro il Milan, dovrebbe essere affiancato da Vasquez. Dalla panchina Vardy e Sanabria

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Hellas Verona-Sassuolo

GUIDA TV

La partita Hellas Verona-Sassuolo della 6^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 3 ottobre alle...

Juric: "Non ho mai avuto così tanti infortunati"

atalanta

Ivan Juric si presenta alla vigilia della partita contro il Como in una situazione difensiva...

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

cremonese

L'allenatore della Cremonese sulla sfida di San Siro: "Sfidiamo un'Inter molto forte, la classica...

Chivu: "Pio Esposito o Bonny? Al 90% ho deciso"

inter

L'allenatore nerazzurro in conferenza stampa non si sbilancia sul sostituto di Thuram: "Al 90% ho...

Il calendario della 6^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre la sesta giornata su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE