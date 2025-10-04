Dallinga verso una maglia da titolare contro il Pisa. Diversi ballottaggi per Italiano: tra Orsolini e Bernardeschi, tra Odgaard/Fabbian/Pobega e tra Cambiaghi/Rowe con il primo al momento favorito. Nel Pisa dubbio Hojholt-Vural e Moreo-Tramoni (ma anche Cuadrado ha chance di giocare)
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Vincenzo Italiano
- Dallinga verso una maglia da titolare
- Diversi ballottaggi per Italiano. Tra Orsolini e Bernardeschi, tra Odgaard/Fabbian/Pobega e tra Cambiaghi/Rowe con il primo al momento favorito
- In difesa c'è Heggem in pole
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Højholt, Léris; Moreo, Nzola. All. Alberto Gilardino
- Dubbio Moreo-Tramoni (ma anche Cuadrado ha chance di giocare)
- Ballottaggio anche tra Højholt-Vural con il primo favorito
- Squalificato: Aebischer. Out: Stengs, Denoon,Esteves