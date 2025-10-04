Esplora tutte le offerte Sky
Bologna-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Dallinga verso una maglia da titolare contro il Pisa. Diversi ballottaggi per Italiano: tra Orsolini e Bernardeschi, tra Odgaard/Fabbian/Pobega e tra Cambiaghi/Rowe con il primo al momento favorito. Nel Pisa dubbio Hojholt-Vural e Moreo-Tramoni (ma anche Cuadrado ha chance di giocare)

Probabili formazioni
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Goalkeeper
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Defender
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Defender
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Defender
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Defender
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Midfielder
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Midfielder
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Forward
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Forward
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Forward
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
Forward

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Vincenzo Italiano

  • Dallinga verso una maglia da titolare
  • Diversi ballottaggi per Italiano. Tra Orsolini e Bernardeschi, tra Odgaard/Fabbian/Pobega e tra Cambiaghi/Rowe con il primo al momento favorito
  • In difesa c'è Heggem in pole
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Goalkeeper
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Defender
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Defender
Pisa
Giovanni Bonfanti
Giovanni Bonfanti
Defender
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Midfielder
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Midfielder
Pisa
Malthe Højholt
Malthe Højholt
Midfielder
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Midfielder
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
Midfielder
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Forward
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
Forward

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Højholt, Léris; Moreo, Nzola. All. Alberto Gilardino

  • Dubbio Moreo-Tramoni (ma anche Cuadrado ha chance di giocare)
  • Ballottaggio anche tra Højholt-Vural con il primo favorito
  • Squalificato: Aebischer. Out: Stengs, Denoon,Esteves

