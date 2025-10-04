Esplora tutte le offerte Sky
Del Piero e Florenzi a Sky Calcio Club nel post di Juventus-Milan

novità

Sky Calcio Club, il programma settimanale condotto da Fabio Caressa, avrà in studio domenica 5 ottobre anche Alessandro Del Piero e Alessandro Florenzi nel post partita di Juventus-Milan dalle 22.45 su Sky - canali Sky Sport 24, Sky Sport Calcio - e in streaming su NOW

 

Una sfida stellare in campo e altrettante stelle pronte a commentarla. La puntata di Sky Calcio Club di domenica sera, che chiuderà la 6^ giornata di Serie A (l'ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali) vedrà come protagonisti in studio anche Alessandro Del Piero e Alessandro Florenzi, che si aggiungeranno a Beppe BergomiPaolo Di CanioLuca Marchegiani Stefano De Grandis per analizzare assieme a Fabio Caressa i temi offerti dal big match dell'Allianz Stadium. Appuntamento dunque alle 22:45 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

