Fiorentina-Roma: le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Kean verso una maglia dal 1': Pioli potrebbe mettere Fazzini accanto a lui. Sohm è alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Pronti Ndour, Nicolussi Caviglia e Mandragora. In casa Roma, torna tra i convocati Dybala. Assente Angelino per attacco influenzale, Dovbyk dovrebbe essere titolare contro la Fiorentina

LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Goalkeeper
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Defender
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Defender
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Defender
Fiorentina
Domilson Cordeiro Dos Santos
Domilson Cordeiro Dos Santos
midfielder
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Midfielder
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Midfielder
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Midfielder
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
midfielder
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
forward
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Forward

FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione

de Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Cordeiro Dos Santos, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Fazzini, Kean. All. Stefano Pioli

  • Pongracic, Marì e Ranieri dovrebbe essere la linea a tre che vedremo contro la Roma
  • Kean e Fazzini alla guida dell'attacco
  • In mediana Sohm è sempre alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Pronti quindi Ndour, Nicolussi Caviglia e Mandragora
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Goalkeeper
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Defender
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Defender
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Defender
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
midfielder
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Midfielder
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Midfielder
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
midfielder
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Forward
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
forward
Roma
Artem Dovbyk
Artem Dovbyk
Forward

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini

  • Torna a disposizione Dybala che è stato convocato per Firenze
  • Out Angelino per attacco influenzale
  • Dovbyk, nonostante i rigori falliti in Coppa, dovrebbe essere titolare domenica pomeriggio

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Inter-Cremonese

guida tv

La partita tra Inter e Cremonese della 6^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 ottobre alle 18 e...

Tudor: "Anche noi abbiamo una chiara identità"

JUVENTUS

L'allenatore della Juventus presenta il big match casalingo contro il Milan: "Anche noi abbiamo...

Dove vedere Parma-Lecce

guida tv

La partita tra Parma e Lecce della 6^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 ottobre alle 15 e...

Allegri: "Non sarà la mia rivincita"

milan

L'allenatore del Milan ha parlato in conferenza in vista della sfida contro la Juventus (domenica...

Dove vedere Lazio-Torino

guida tv

La partita tra Lazio e Torino della 6^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 ottobre alle 15 e...
