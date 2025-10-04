Kean verso una maglia dal 1': Pioli potrebbe mettere Fazzini accanto a lui. Sohm è alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Pronti Ndour, Nicolussi Caviglia e Mandragora. In casa Roma, torna tra i convocati Dybala. Assente Angelino per attacco influenzale, Dovbyk dovrebbe essere titolare contro la Fiorentina
FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione
de Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Cordeiro Dos Santos, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Fazzini, Kean. All. Stefano Pioli
- Pongracic, Marì e Ranieri dovrebbe essere la linea a tre che vedremo contro la Roma
- Kean e Fazzini alla guida dell'attacco
- In mediana Sohm è sempre alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Pronti quindi Ndour, Nicolussi Caviglia e Mandragora
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini
- Torna a disposizione Dybala che è stato convocato per Firenze
- Out Angelino per attacco influenzale
- Dovbyk, nonostante i rigori falliti in Coppa, dovrebbe essere titolare domenica pomeriggio