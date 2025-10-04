Dove vedere Inter-Cremonese

La partita Inter-Cremonese, valida per la 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 4 ottobre alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Cremonese

La Cremonese ha vinto soltanto una di tutte le 16 partite disputate contro l'Inter in Serie A: quella del 10 maggio 1992, per 2-0 al Meazza, con doppietta di Gustavo Dezotti; 13 vittorie dei nerazzurri (comprese le ultime quattro) e due pareggi completano il quadro. L'Inter ha ottenuto la vittoria in sei delle otto partite casalinghe di Serie A contro la Cremonese (1N, 1P), incluse le ultime due, entrambe con due reti di scarto. In particolare, quando i nerazzurri hanno ospitato i grigiorossi in un match del girone d'andata, hanno sempre vinto (cinque volte su cinque). L'Inter arriva da due vittorie di fila in campionato e in Serie A non ottiene i tre punti in tre gare di fila dallo scorso marzo; in ben sette delle ultime nove partite casalinghe di campionato, inoltre, i nerazzurri hanno subito almeno un gol (solo due clean sheet nel periodo). Con nove punti in questo campionato, questo è il miglior avvio della Cremonese dopo cinque gare in una stagione di Serie A. Dopo le due vittorie iniziali, sono arrivati tre pareggi di fila per i grigiorossi, che non arrivano ad almeno quattro in A dal periodo tra marzo e maggio 1994 (sei consecutivi in quel caso). Sfida tra la squadra che ha effettuato più tiri (94, l'Inter) in questo campionato e quella che finora ne ha subiti di più (82, la Cremonese). La formazione grigiorossa, inoltre, è anche quella che finora conta meno conclusioni totali in questa Serie A (33). La Cremonese è imbattuta negli ultimi cinque derby lombardi giocati in trasferta in Serie A (1V, 4N): l'ultima sconfitta in questo tipo di partite risale proprio a una sfida al Meazza contro l'Inter (3-1 per i nerazzurri il 30 agosto 2022).