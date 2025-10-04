Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Per il big match di stasera alle 20.45 allo Stadium, Bremer e Thuram non dovrebbero partire titolari: Tudor pensa alla novità Rugani al centro della difesa insieme a Gatti e Kelly. Davanti torna David dal 1' con Vlahovic in panchina. Nel Milan Allegri recupera Tomori e conferma la difesa con Gabbia e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi al posto dello squalificato Estupinan. Le probabili di Juve-Milan

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore
pubblicità
Juventus
Daniele Rugani
Daniele Rugani
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore
pubblicità
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Centrocampista
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno sinistro
pubblicità
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista
pubblicità
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

  • Bremer e Thuram non dovrebbero partire dal 1’
  • Tudor pensa alla novità Rugani (zero minuti in campionato finora e solo 11' in Champions con il Villarreal) titolare in difesa, con Gatti e Kelly
  • A centrocampo Locatelli e McKennie, con Kalulu e Cambiaso sull’esterno
  • Come in Champions, in attacco conferma per David (che non giocava titolare in campionato da un mese) con Vlahovic in panchina. Dietro di lui Conceiçao e Yildiz
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore
pubblicità
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore
pubblicità
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
pubblicità
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
Attaccante
pubblicità
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. All. Allegri

  • Allegri recupera Tomori e difesa confermata per la sesta partita su sei in campionato con Gabbia e Pavlovic
  • Sulla sinistra Bartesaghi al posto dello squalificato Estupinan
  • Davanti altra chance per Gimenez insieme a Pulisic

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Noi dominanti, la squadra si è divertita"

INTER

L'allenatore nerazzurro dopo il poker di San Siro a DAZN: "Sul gol subito dico 'pazienza', mi...

Dove vedere Atalanta-Como

guida tv

La partita Atalanta-Como della 6^ giornata di Serie A, si gioca sabato 4 ottobre alle ore 20.45 e...

Dove vedere Inter-Cremonese

guida tv

La partita tra Inter e Cremonese della 6^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 ottobre alle 18 e...

Tudor: "Anche noi abbiamo una chiara identità"

JUVENTUS

L'allenatore della Juventus presenta il big match casalingo contro il Milan: "Anche noi abbiamo...

Dove vedere Parma-Lecce

guida tv

La partita tra Parma e Lecce della 6^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 ottobre alle 15 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE