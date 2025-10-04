Per il big match di stasera alle 20.45 allo Stadium, Bremer e Thuram non dovrebbero partire titolari: Tudor pensa alla novità Rugani al centro della difesa insieme a Gatti e Kelly. Davanti torna David dal 1' con Vlahovic in panchina. Nel Milan Allegri recupera Tomori e conferma la difesa con Gabbia e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi al posto dello squalificato Estupinan. Le probabili di Juve-Milan
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
- Bremer e Thuram non dovrebbero partire dal 1’
- Tudor pensa alla novità Rugani (zero minuti in campionato finora e solo 11' in Champions con il Villarreal) titolare in difesa, con Gatti e Kelly
- A centrocampo Locatelli e McKennie, con Kalulu e Cambiaso sull’esterno
- Come in Champions, in attacco conferma per David (che non giocava titolare in campionato da un mese) con Vlahovic in panchina. Dietro di lui Conceiçao e Yildiz
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. All. Allegri
- Allegri recupera Tomori e difesa confermata per la sesta partita su sei in campionato con Gabbia e Pavlovic
- Sulla sinistra Bartesaghi al posto dello squalificato Estupinan
- Davanti altra chance per Gimenez insieme a Pulisic