Per il big match di stasera alle 20.45 allo Stadium, Bremer e Thuram non dovrebbero partire titolari: Tudor pensa alla novità Rugani al centro della difesa insieme a Gatti e Kelly. Davanti torna David dal 1' con Vlahovic in panchina. Nel Milan Allegri recupera Tomori e conferma la difesa con Gabbia e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi al posto dello squalificato Estupinan. Le probabili di Juve-Milan

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT