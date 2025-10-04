Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 6^ giornataguida tv
Oggi, sabato 4 ottobre, si scende in campo per la 6^ giornata di Serie A. Alle 20.45, Atalanta-Como su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW.
Il sabato di campionato inizia con un doppio appuntamento alle 15.00: Lazio-Torino e Parma-Lecce. Si prosegue alle 18.00 con Inter-Cremonese e alle 20.45 Atalanta-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Marco Demicheli e Massimiliano Nebuloni.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Fernando Orsi, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Paolo Condò.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 4 ottobre
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fernando Orsi, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile
- ore 15.00: Lazio-Torino su DAZN 1
- ore 15.00: Parma-Lecce su DAZN 2
- ore 18.00: Inter-Cremonese su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Stefano Borghi
- alle 20.45: ATALANTA-COMO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan; commento Luca Marchegiani; inviati Marco Demicheli e Massimiliano Nebuloni