Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 6^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 4 ottobre, si scende in campo per la 6^ giornata di Serie A. Alle 20.45, Atalanta-Como su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Gli appuntamenti della giornata di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il sabato di campionato inizia con un doppio appuntamento alle 15.00: Lazio-Torino Parma-Lecce. Si prosegue alle 18.00 con Inter-Cremonese e alle 20.45 Atalanta-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Marco Demicheli e Massimiliano Nebuloni.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Fernando Orsi, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Paolo Condò.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 4 ottobre

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fernando Orsi, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile
  • ore 15.00: Lazio-Torino su DAZN 1 
  • ore 15.00: Parma-Lecce su DAZN 2
  • ore 18.00: Inter-Cremonese su DAZN 1
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Stefano Borghi
  • alle 20.45: ATALANTA-COMO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan; commento Luca Marchegiani; inviati Marco Demicheli e Massimiliano Nebuloni

