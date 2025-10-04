Le partite di Serie A di oggi

Il sabato di campionato inizia con un doppio appuntamento alle 15.00: Lazio-Torino e Parma-Lecce . Si prosegue alle 18.00 con Inter-Cremonese e alle 20.45 Atalanta-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Marco Demicheli e Massimiliano Nebuloni.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Fernando Orsi, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Paolo Condò.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.