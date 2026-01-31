La partita Napoli-Fiorentina valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 31 gennaio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Fiorentina

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, dopo che aveva registrato un solo successo nelle precedenti cinque (2N, 2P); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i viola in Serie A risale al periodo tra dicembre 1988 e ottobre 1990 (cinque in quell'occasione). L'ultimo risultato di parità tra Napoli e Fiorentina in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona risale al 10 dicembre 2017, 0-0; da allora, le due squadre hanno alternato un successo ciascuna in casa dei partenopei (quattro azzurri, tre viola), con il più recente di questi a favore dei padroni di casa, 2-1 il 9 marzo 2025. La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 11 gare di campionato contro il Napoli (in uno 0-0 il 28 agosto 2022); nel parziale la squadra viola ha subito 24 reti, una media di 2.2 a incontro. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque gare di Serie A, perdendo la più recente per 3-0 contro la Juventus (3N). Nonostante Napoli sia quarto in classifica, mentre la Fiorentina occupa attualmente la 18ª posizione, considerando solo le ultime sette giornate di campionato, i partenopei (12) hanno ottenuto solo un punto in più rispetto alla Viola (11) in Serie A. La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta di Serie A, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle 10 precedenti in questo campionato (5N, 5P). Il Napoli è imbattuto da 21 incontri casalinghi in Serie A (15V, 6N) e solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ha registrato una serie più lunga senza sconfitte interne: 22, tra agosto 2015 e settembre 2016, con Sarri in panchina.