Tre punti ritrovati dagli azzurri dopo le sconfitte contro Juventus e Chelsea, ma Antonio Conte si è soffermato sull'infortunio di Giovanni Di Lorenzo: "Pare si sia fatto male seriamente. Purtroppo ci sono partite su partite e gioca chi dovrebbe riposare. Così non si fa altro che ammazzare i ragazzi e il calcio. Ma noi non molliamo, certo che così è difficile: le altre si attrezzano sul mercato e noi ce l'abbiamo bloccato..." CLASSIFICA - INFORTUNIO DI LORENZO, LE NEWS

Il Napoli rialza la testa nell'emergenza. Dopo le sconfitte contro Juventus e Chelsea, quest'ultima decisiva nell'eliminazione dalla Champions League, gli azzurri ripartono al 'Maradona' vincendo 2-1 contro la Fiorentina. Un successo importantissimo per svoltare nel segno delle prime volte in campionato: quelle di Antonio Vergara (già in gol pochi giorni fa) e Gutierrez. A macchiare la serata l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che è stato al centro delle parole di Antonio Conte nel post-partita: "Sembra che si sia rotto il ginocchio in modo grave, pare crociato. C’è poco da dire, torniamo allo stesso discorso cioè che ci sono partite su partite e si fanno giocare calciatori che dovrebbero riposare. Questo tipo di infortunio è traumatico, così non si fa altro che ammazzare i ragazzi e il calcio. Oppure si cambia il numero della rosa con le restrizioni e il vivaio: noi abbiamo una rosa striminzita perché non abbiamo giocatori del vivaio visto che vogliono andare a giocare. Se dobbiamo fare 60-70 partite all’anno le rose devono essere allargate. Così non va bene". Approfondimento Ancora Vergara, Napoli riparte: Fiorentina ko 2-1

"Le altre fanno mercato e a noi l'hanno bloccato" Lo sfogo di Conte è proseguito: "Tutto possiamo dire fuorché ci stiamo lamentando. Qua ci sono infortuni gravi dove fai fatica a mettere una pezza, abbiamo perso un pezzo da novanta che le aveva giocate tutte. Partecipare a competizioni con più partite non significa che si tratti solo di soldi, perché poi devi comprare i giocatori. Se non si capisce questo il calcio va in una brutta direzione. E parlo in generale a favore dei calciatori, pure l’Associazione Calciatori sta girando le spalle. Lo dico da ex calciatore". L'allenatore del Napoli ha aggiunto: "Ho fatto entrare Olivera perché mi dà più garanzie rispetto a Beukema. Il Napoli? Parliamo di una squadra che cerca di fare il massimo con quello che ha a disposizione. Se in questo momento iniziasse il campionato, con questa rosa chissà dove saremmo: ditelo voi. Non vogliamo mollare, ci sono Coppa Italia e campionato con una qualificazione europea da centrare. Ma andare avanti così è difficile, le altre si stanno attrezzando sul mercato e a noi l’hanno bloccato. Questo è fantastico…". Approfondimento Le pagelle di Napoli-Fiorentina 2-1