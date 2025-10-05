Allegri ritorna allo Stadium da avversario della Juve: precedenti e risultatiJUVE-MILAN
Introduzione
Massimiliano Allegri, a poco più di un anno di distanza, sarà di nuovo seduto su una panchina dell'Allianz Stadium. Stavolta però dovra accomodarsi in quella della squadra ospite: l'ultima volta è accaduto esattamente 12 anni fa, il 6 ottobre 2013. Era sempre un Juve-Milan. Allegri è l'allenatore con più presenze nello stadio bianconero tra tutte le competizioni, stasera sarà la sesta da avversario e la prima da ex. Nelle cinque precedenti occasioni non ha mai vinto: 4 sconfitte e 1 pareggio. Ripercorriamo quelle partite e i suoi numeri da record nella casa della Juventus
Quello che devi sapere
Allegri e la Juve di nuovo avversari
Chissà se, entrando in campo, non rischi di confondersi e di andare a sedersi sulla panchina sbagliata. Potrebbe essere la forza dell'abitudine: Massimiliano Allegri è stato di casa all'Allianz Stadium per otto anni, dal 2014 al 2019 e dal 2021 al 2024. Quella di stasera, domenica 5 ottobre, sarà la sua prima partita da ex contro la Juve. Eppure Allegri in passato era già stato più volte avversario del club, sempre con il Milan. Lo ha affrontato cinque volte allo Stadium, senza mai riuscire a vincere. Ce la farà stasera? Intanto riviviamo i precedenti, a partire da quello più recente.
Serie A, 6 ottobre 2013: Juventus-Milan 3-2
- 1', 90' Muntari (M), 15' Pirlo, 69' Giovinco, 75' Chiellini (J)
Sono passati esattamente 12 anni dall'ultima volta che Allegri ha sfidato la Juve. Dal 6 ottobre 2013 al 5 ottobre 2025. Era anche l'ultima volta in cui aveva affrontato Antonio Conte che, ironia della sorte, ha reincontrato una settimana fa in occasione di Milan-Napoli. Negli incontri da avversario allo Stadium, tutti sulla panchina del Milan, lo sfidante è sempre stato il suo predecessore in bianconero. Nell'ottobre 2013 il Milan si illuse andando subito in gol con Muntari, ma venne raggiunto dalla punizione dell'ex Pirlo. Nella ripresa l'espulsione di Mexes complicò i piani di Allegri, piegato dalle reti di Giovinco e Chiellini. Inutile la doppietta a tempo quasi scaduto del ghanese. Allegri venne esonerato al termine del girone d'andata e nell'estate successiva prese proprio il posto di Conte
Serie A, 21 aprile 2013: Juventus-Milan 1-0
- 57' Vidal rig.
Nonostante il bilancio penda nettamente dalla parte della Juve, le sfide a Torino sono state sempre molto equilibrate e tirate. Pochi mesi prima, con la Juve che si apprestava a vincere il secondo scudetto di fila e i rossoneri impegnati invece nella rincorsa al posto Champions, il match venne deciso da un rigore di Vidal, assegnato per un fallo ingenuo di Amelia (entrato al posto dell'infortunato Abbiati), in uscita su Asamoah. Il più vicino a segnare il pareggio per il Milan fu ancora Muntari, spesso protagonista in quegli anni nelle sfide tra bianconeri e rossoneri.
Coppa Italia, 9 gennaio 2013: Juventus-Milan 2-1 d.t.s.
- 6' El Shaarawy (M), 12' Giovinco, 95' Vucinic (J)
Allegri è sempre andato vicino al colpaccio in Coppa Italia. Allo Juventus Stadium, la sfida secca dei quarti di finale iniziò bene per i rossoneri grazie a El Shaarawy, protagonista nei primi mesi di quell'annata. Giovincò rimediò subito per la Juve, realizzando una punizione guadagnata per fallo di Acerbi. La sfida si trascinò ai supplementari e fu decisa da Vucinic, bravo a capitalizzare un contropiede condotto da Giaccherini e rifinito da De Ceglie. Non era la prima volta che il montenegrino si rivelava decisivo.
Coppa Italia, 20 marzo 2012: Juve-Milan 2-2 d.t.s.
- 28' Del Piero (J), 51' Mesbah (M), 81' Maxi Lopez (M). 96' Vucinic (J)
Anche nella stagione precedente c'erano voluti i tempi supplementari per decidere la vincitrice della sfida in Coppa Italia. E sempre Vucinic aveva segnato il gol decisivo nei primi minuti dell'overtime, con una prodezza di destro dalla distanza e da fermo. Nel 2012 però si trattava di una semifinale con andata e ritorno. Allo Stadium la Juventus doveva difendere la vittoria per 2-1 a San Siro e con il gol di Del Piero sembrava poterci riuscire facilmente. Il Milan invece portò la sfida oltre il 90' grazie a due protagonisti inaspettati, Mesbah e Maxi Lopez. Successivamente, Adriano Galliani ha rivendicato questa partita come prima sconfitta della Juve nel suo nuovo stadio (1-2 al 90'), anche se di fatto viene catalogata come un pareggio. Un mese prima si era giocata a San Siro la celebre sfida del "gol-fantasma" di Muntari.
Serie A, 2 ottobre 2011: Juventus-Milan 2-0
- 87', 92' Marchisio
Nel primo anno di vita dello Stadium, Juve-Milan era tornata a essere una sfida scudetto. Il Milan di Allegri, campione d'Italia in carica, se ne accorse presto, già alla sesta giornata, la stessa della partita di oggi. La nuova Juve di Conte iniziò a dimostrare tutta la sua forza e, in quella che forse è stata la partita meno in discussione, prese consapevolezza delle sue qualità. Decisiva la doppietta di Claudio Marchisio nei minuti finali, prima un inserimento con rimpallo e poi un tiro al volo con papera di Abbiati. Il duello scudetto sarebbe stato appassionante e discusso, con la Juve prima con 84 punti e il Milan secondo a 80.
L'allenatore con più presenze allo Stadium
Dopo la rivalità col Milan, Allegri è stato scelto come successore di Conte nell'estate 2014. Nelle sue otto stagioni alla Juve ha vinto 5 campionati, 5 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e raggiunto 2 finali di Champions, assurgendo a vero e proprio punto di riferimento per la tifoseria. Ovviamente è diventato l'allenatore con più presenze all'Allianz Stadium tra tutte le competizioni. Ecco la top 10:
- Massimiliano Allegri - 212 partite
- Antonio Conte - 80 partite
- Maurizio Sarri - 35 partite
- Andrea Pirlo - 26 partite
- Thiago Motta - 26 partite
- Gian Piero Gasperini - 14 partite
- Stefano Pioli - 11 partite
- Simone Inzaghi - 11 partite
- Eusebio Di Francesco - 10 partite
- Vincenzo Montella - 10 partite
- Sinisa Mihajlovic - 10 partite
- Igor Tudor - 10 partite
Gli stadi di Allegri
Restringendo il campo alla sola Serie A, Allegri ha collezionato 154 presenze all'Allianz Stadium. In attesa che arrivi la 155^, ecco la top 10 degli impianti che ha frequentato più volte in Italia:
- Allianz Stadium - 154 volte
- Giuseppe Meazza - 93 volte
- Sant'Elia - 39 volte
- Stadio Olimpico - 25 volte
- Luigi Ferraris - 23 volte
- Marcantonio Bentegodi - 18 volte
- Olimpico Grande Torino - 14 volte
- Bluenergy Stadium - 14 volte
- Artemio Franchi - 13 volte
- Renato Dall'Ara - 12 volte
- Diego Armando Maradona - 12 volte
- Gewiss Stadium 12 volte