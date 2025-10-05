Introduzione

Massimiliano Allegri, a poco più di un anno di distanza, sarà di nuovo seduto su una panchina dell'Allianz Stadium. Stavolta però dovra accomodarsi in quella della squadra ospite: l'ultima volta è accaduto esattamente 12 anni fa, il 6 ottobre 2013. Era sempre un Juve-Milan. Allegri è l'allenatore con più presenze nello stadio bianconero tra tutte le competizioni, stasera sarà la sesta da avversario e la prima da ex. Nelle cinque precedenti occasioni non ha mai vinto: 4 sconfitte e 1 pareggio. Ripercorriamo quelle partite e i suoi numeri da record nella casa della Juventus

