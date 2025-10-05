Dove vedere Bologna-Pisa

La partita tra Bologna e Pisa della 6^ giornata di Serie A si gioca domenica 5 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Bologna-Pisa, valida per la 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 5 ottobre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Pisa

Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro il Bologna (un successo e un pareggio nel 1990/91), dopo che aveva perso senza segnare le prime quattro gare contro questa avversaria nella competizione. Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei sfide di campionato contro il Pisa, tutte in Serie B - tuttavia, in tre di queste gare non ha trovato la via del gol. Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle otto sfide casalinghe tra Serie A e B contro il Pisa (3V, 3N): le due sconfitte interne contro questa avversaria - entrambe per 1-0 - sono arrivate tra il 1990 (nel massimo campionato) e il 1992 (in B). Con due pareggi e tre sconfitte, il Pisa è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in questo campionato: solo nel 1983/84 e nel 1988/89 non ha registrato alcun successo nelle prime sei gare giocate in una stagione di Serie A. Il Bologna ha perso solo una gara interna nel 2025 in Serie A, a fronte di nove successi e tre pareggi; infatti, solo Roma (32) e Juventus (31) hanno ottenuto più punti dei rossoblù in casa nel periodo (30, come il Napoli).

Il Bologna ha totalizzato sette punti finora, uno in più rispetto alle prime cinque giornate dello scorso torneo (sei): con una vittoria in questo match, salirebbe a quota 10 punti, registrando la sua migliore partenza considerando le prime sei partite di un campionato di Serie A dal 2016/17 (10 anche in quel caso).