Dove vedere Fiorentina-Roma

I numeri di Fiorentina e Roma

La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Roma (2V, 2N), anche se ha perso proprio la più recente (1-0 firmato da Artem Dovbyk, lo scorso 4 maggio); l'ultima volta che la Fiorentina è stata sconfitta in due incontri di fila contro i giallorossi in campionato risale al 2021 (cinque ko consecutivi in quell'occasione). La Fiorentina è imbattuta da quattro gare casalinghe di fila contro la Roma in Serie A (3V, 1N), parziale in cui ha segnato una media di 2,8 reti a incontro; l'ultima volta in cui i toscani hanno registrato una serie più lunga senza sconfitte interne contro questa avversaria nel torneo risale al 1989 - 23 in quel caso. La Roma è andata a segno in 13 delle 14 più recenti sfide contro la Fiorentina in Serie A, per un totale di 24 reti (1,7 in media a gara); l'unica eccezione è uno 0-2 del 9 maggio 2022. La Fiorentina è ancora alla ricerca del suo primo successo in questo campionato (3N, 2P); solo due volte in tutta la sua storia in Serie A non ha vinto nessuna delle prime sei gare stagionali: nel 1935/36 (2N, 4P) e nel 1977/78 (2N, 4P). La Roma ha tenuto la porta inviolata anche nell'ultima gara di campionato, facendo salire a quattro i clean sheet nel torneo in corso. Dopo i ko contro Napoli e Como, la Fiorentina può perdere tre incontri casalinghi di fila in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da dicembre 1977: quattro in quel caso, con Carlo Mazzone in panchina.