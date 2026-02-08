Offerte Sky
Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Sassuolo-Inter della 24^ giornata di Serie A, si gioca domenica 8 febbraio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Sassuolo-Inter in tv

La partita Sassuolo-Inter, valida per la 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa  domenica 8 febbraio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Appuntamento con Sunday Football dalle 15.30 alle 17.55: con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti e Paolo Assogna. Dalle 20.00 alle 20.40 spazio ad Anteprima Sky Calcio Club (il Club vi aspetta dalle 22.40 a mezzanotte) con Fabio Tavelli, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. Inoltre, dalle 20.45 alle 22.35, appuntamento con Campo Aperto Serie A: in studio con Leo Di Bello ci saranno Dario Massara, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano.

I numeri di Sassuolo e Inter

Nonostante l'Inter abbia vinto sei delle ultime nove sfide contro il Sassuolo in Serie A (3P), i nerazzurri sono stati sconfitti in due delle tre più recenti. Il Sassuolo ha vinto 10 gare di Serie A contro l'Inter (2N, 11P), contro nessuna squadra ha registrato più successi nella competizione (10 anche contro l'Hellas Verona). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 partite contro l'Inter nel girone di ritorno di Serie A, grazie a sei successi e due pareggi nel parziale (2P). Nessuna squadra ha ottenuto più successi (18) e più punti (55) dell'Inter in stagione nei cinque grandi campionati europei (in entrambi i casi alla pari del Barcellona); inoltre, solo Bayern Monaco (74) e blaugrana (60) hanno segnato più reti dei nerazzurri (52).

Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di tre sconfitte consecutive; l'ultima volta che ha trovato più successi consecutivi in Serie A risale a marzo 2023 (quattro in quell'occasione). L'Inter ha vinto tutte le ultime sette trasferte di campionato e solo due volte in tutta la sua storia in Serie A ha registrato più successi esterni di fila: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini allenatore e otto proprio nello scorso campionato (tra settembre 2024 e gennaio 2025), sotto la gestione di Simone Inzaghi.

CALCIO: SCELTI PER TE