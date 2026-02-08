Roma-Cagliari, Gasperini scherza: "Totti? Lo faccio giocare subito..."
Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari. Sul possibile ritorno di Totti in dirigenza ha scherzato così: "Io lo faccio giocare subito...", poi la riflessione sugli arbitri: "Bruttissimo vedere partite condizionate da cartellini strani e da rigori che non vengono visti". La gara di Serie A è in programma lunedì alle 20:45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Come ha pensato di arginare Palestra?
All'andata non c'era Wesley. Palestra è sempre stato un ragazzo di valore ma quest'anno è cresciuto in modo strepitoso ma so che riusciamo ad attaccarlo possiamo metterlo in difficoltà. E' molto forte ed è destinato ad arrivare a club molto importanti
Come le è apparso N'Dicka dopo la Coppa d'Africa?
Non è facile arrivare dalla Coppa d'Africa, ma si è ricalato nel campionato ma N'Dicka è un giocatore affidabile. Cristante ti garantisce fisicità e capacità di tiro. La stessa cosa che ho detto per N'Dicka vale anche El Aynaoui
Cosa intendeva per il discorso dei troppi prestiti?
Malen, Venturino e Zaragoza sono in prestito. Ferguson ha un prestito con riscatto altissimo. Non è l'ideale trovarsi con giocatori che l'anno dopo potrebbero non essere più in squadra. E' la prima volta che mi trovo in queste situazioni. Conto molto sulla fiducia di questi ragazzi che daranno il massimo
Ci sono partite in cui la squadra sembra faticare per arrivare davanti la porta?
Ultimamente avevano iniziato a fare dei gol, a Udine le situazioni pericolose ci sono state perché siamo arrivati spesso in area di rigore. Abbiamo faticato nel primo tempo anche per il valore dell'avversario che prima del gol aveva fatto solo tiri da fuori. Dobbiamo accettare il risultato e cambiare. Domani abbiamo l'occasione di rifarci, giochiamo in casa e siamo motivati anche se non sarà una partita facile. Una squadra difficile da superare ma abbiamo motivazioni forti.
Angelino è a tutti gli effetti a disposizione?
Negli ultimi dieci giorni ha avuto un ottima crescita, ha recupero 4 chili di peso. I valori sono migliorati e siamo tutti convinti che lui recuperi. Non avendo certezze dei tempi, l’abbiamo escluso dalla lista UEFA. L’importante è che recuperi bene e che cominci a giocare in campionato quando sarà tornato il giocatore di prima
La coppia El Aynaoui-Cristante la convince? Potrebbe mettere anche Pellegrini in mediana?
Ci sono tre giocatori affidabili, possono giocare tutti ma mi sento abbastanza coperto. Pellegrini è duttile e in certe partite potrebbe essere impiegato in quel ruolo
Le condizioni dei giocatori
Ferguson è alla quarta distorsione della caviglia. Ogni volta che cambia direzione rischia di farsi una piccola distorsione, l'anno scorso è stato fermo per un anno. Ci si adopera tutti quanti, non è facile neanche per lui che passa tra momenti di felicità a momenti in cui è scontento. Ogni volta dobbiamo rimetterlo insieme. Quando era disponibile è sempre stato utilizzato ma la problematica di questo giocatore è questa. Hermoso ha preso una brutta contusione al piede, è un ematoma. Dybala ha una forte contusione sul ginocchio, speriamo sia disponibile la prossima settimana. Soulé soffre di pubalgia da settimana ma con grande spirito recupera sempre: non aveva mai giocato così tanto ma la supererà. Koné? Sta lavorando bene, speriamo. Vaz penso che martedì/mercoledì si aggregherà con la squadra
Discorso rinnovi: quanto sarà importante la sua parola nelle trattative?
Le trattative sono perché c’è una differenza economica. Io non posso stare in mezzo, è solo sulla parte economica. Non è facile arrivare a fine stagione con 4 giocatori in scadenza e 2 in prestito, sono tanti. Io credo che, conoscendo i giocatori avremo sempre le motivazioni forti
La Roma ha sempre dimostrato solidità, si apetta la stessa cosa?
Quello che cerchiamo di fare è affrontare ogni partita, risolvere le problematiche di ogni gara. Abbiamo fatto 10 partite in questo mese, tutte di grande difficoltà anche numerica dove abbiamo dovuto far giocare i giovani, giocate sempre con grande spirito e voglia di fare. Adesso abbiamo un mese di normalità come partite e cerchiamo di recuperare il più possibile alcuni giocatori per noi fondamentali
Cosa ne pensa delle parole di De Rossi sul rigore in Genoa-Napoli?
Gli episodi riguardano tutte e non è una questione che riguarda il favore di uno o di un altro. Penso che, come allenatori, dobbiamo fermarci un attimo, riflettere su quello che è la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso esattamente come come Daniele. Non è possibile che questo tipo di calcio non piaccia a noi e probabilmente non piaccia neanche al pubblico. C’è davvero una grande confusione. E' bruttissimo vedere partite condizionate da cartellini strani e da rigori che non vengono visti. Si parla tanto ma poi assistiamo a simulazioni evidenti e a dei giocatori che si mettono le mani in faccia appena vengono toccati. Dobbiamo essere anche noi allenatori a cercare di fare qualcosa di utile. Ci sono squadre che iniziano ad avere persone strane che entrano nel mondo arbitrale e insegnano ai giocatori come restare a terra, come rimanere giù se vengono toccati oppure aspettare che finisca l’azione quando la palla viene respinta di testa e poi restare a terra. Il gioco del calcio dovrebbe essere qualcosa di leale, invece così si allontana dallo sport. Cercare di fregare un cartellino, un rigore, un’ammonizione o un cartellino rosso è distante da tutti gli altri sport. L’ho visto nel rugby, che è bellissimo per lo spirito. Il calcio è diverso perché ci sono grandi interessi e c’è la necessità di fare risultati, però dobbiamo far cambiare questo tipo di sistema, che è veramente penalizzante per il nostro sport e anche per noi. Non so per quale motivo, bisogna ridurre questo sport al cercare di rubacchiare
La crescita del gruppo e la forza mentale
Non ho mai avuto dubbi. Il gruppo ha sempre risposto forte, abbiamo perso tante partite 1-0 senza riuscire a rimontare. Forse dobbiamo crescere sul gioco aereo perchè tante partite vengono recuperate nei minuti finali in questo modo. Sotto il profilo motivazionale questo gruppo ha sempre dimostrato grande reazione
Zaragoza, che approccio ha avuto e come sta? Le piacerebbe il ritorno di Totti?
Io lo faccio giocare subito (Totti, ndr), non c'è problema, basta che si allena e gli togliamo 15/20 anni. Su Saragoza lo stiamo conoscendo, ha fatto qualche allenamento con noi. Ha giocato con buona frequenza nel Celta, ha una discreta condizione. Ora deve inserirsi, domani è disponibile. Non ho ancora deciso se giocherà dal 1' ma l'intenzione è quella di inserire velocemente i giocatori
Zaragoza subito titolare?
Bryan Zaragoza potrebbe partire subito dal 1' dopo essere arrivato nel mercato di gennaio. Insieme a Malen dovrebbe comporre l'attacco per la sfida contro il Cagliari.
La situazione infortuni in casa Roma
In attesa della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, 6 calciatori non dovrebbero essere a disposizione per il match di Cagliari: Dybala, Robinio Vaz, Dovbyk, Ferguson, Konè ed El Shaarawy.
Vigilia di Roma-Cagliari, partita che domani, 9 febbraio, alle 20.45 chiuderà la 24^ giornata di Serie A. Alle 13:30 Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa: qui nel nostro liveblog le sue parole in diretta. Domani la partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW