I numeri di Juve e Lazio

Parziale in equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, con tre vittorie a testa e due pareggi; i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti nella competizione (1N, 2P). La Lazio ha vinto la gara d'andata contro la Juventus per 1-0 e l'ultima volta che ha trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro i bianconeri in Serie A risale al 1942/43. La Juventus ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare interne contro la Lazio in campionato, realizzando una media di 2.3 reti a incontro; inoltre, i bianconeri hanno vinto le ultime tre partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A e l'ultima volta che hanno registrato una serie di quattro successi domestici contro questa avversaria è stata tra il 2013 e il 2017. La Juventus è, insieme al Napoli, una delle due squadre imbattute in casa in questa Serie A (7V, 4N); inoltre, solo l'Inter (33) ha segnato più reti dei bianconeri (23) in gare interne in questo torneo, che allo stesso tempo hanno incassato più gol (otto) solo rispetto a Roma (sei) e Como (sette). Nessuna squadra ha segnato meno gol della Lazio fuori casa in questa Serie A, appena sei in 11 trasferte (alla pari del Lecce). La Juventus ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A (1N, 1P), nello stesso periodo solo l'Inter (otto) ha registrato più successi rispetto ai bianconeri nel torneo, che invece hanno segnato più gol rispetto a ogni altra formazione nello spesso parziale (21 centri).