I numeri di Lecce e Udinese

L'Udinese ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Lecce e l'ultima volta che ha registrato una serie di cinque successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra il 2008 e il 2014, contro il Livorno. Il Lecce è stato sconfitto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (1V), tante partite perse quante nelle prime 12 sfide interne contro i friulani nel torneo (7V, 1N). Nessuno dei 17 incontri disputati nel girone di ritorno di Serie A tra Lecce e Udinese è mai terminato in parità: nel parziale 11 successi friulani a fronte di sei pugliesi. Nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Lecce da inizio 2026 in Serie A: due in sette match, al pari di Hellas Verona e Cremonese; nel nuovo anno solare i salentini sono anche una delle due formazioni con meno gol segnati (due, come la Cremonese). Il Lecce non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare di campionato. L'Udinese arriva da due vittorie di fila in campionato contro Hellas Verona e Roma. Nonostante l'Udinese non abbia trovato il successo in sei delle ultime nove trasferte di Serie A (1N, 5P), ha vinto le due più recenti; l'ultima volta che ha registrato tre vittorie esterne di fila nella competizione risale a ottobre 2022.