Fiorentina-Roma, Gasperini: "Non ci danno credito ma continuiamo a crescere"

roma

La Roma va alla sosta da prima in classifica e Gasperini elogia i suoi: "Premio alle loro prestazioni. Qualcuno giustamente non ci dà ancora credito sufficiente per essere in quella posizione, ma nel frattempo noi facciamo risultati e miglioriamo. Ambizioni? Ci godiamo il momento"

CLASSIFICA - PAGELLE

La Roma va alla sosta da prima in classifica dopo la vittoria di Firenze, ma Gian Piero Gasperini resta con i piedi per terra: “Sono molto contento per la gente e per la squadra, è un premio alle loro prestazioni. Qualcuno giustamente non ci ha dato ancora credito sufficiente per essere in quella posizione, ma nel frattempo la squadra riesce a fare risultati e a migliorare la qualità del gioco. Andiamo alla sosta con una bella fiducia”. E quando gli chiedono se ora la sua Roma possa ambire a “un grande obiettivo”, Gasperini puntualizza: "Non ho detto questo, ma che il credito che abbiamo in questo momento non è così alto, e forse anche giustamente: ma ci godiamo il momento e cerchiamo di migliorare"

Le pagelle di Fiorentina-Roma 1-2

"Dybala prima punta? Era un'emergenza"

Nel frattempo, la Roma che ha battuto in rimonta la Fiorentina ha dimostrato qualità da grande: è andata sotto ma non si è scomposta, l’ha ribaltata e poi ha controllato. “Gli spazi erano invitanti ma non siamo riusciti a sfruttarli bene”, commenta Gasperini. “Un po’ di fatica ci ha impedito di chiuderla e abbiamo pensato più a gestirla. Abbiamo rischiato sull’occasione finale di Gosens, non abbiamo prodotto grandi ripartenze nel secondo tempo ma non abbiamo nemmeno rischiato molto”. Elogi per Dybala e Pellegrini, che nel secondo tempo hanno contribuito con il loro ingresso a “congelare” la vittoria: “Dybala e Pellegrini sono quelli che hanno più qualità tecniche, hanno fatto buone cose e tolto iniziativa alla Fiorentina che si era fatta pericolosa mettendo tre centravanti tutti insieme. Con il loro palleggio hanno tolto continuità di attacco alla Fiorentina che altrimenti sarebbe stata pericolosa”. E su Dybala, entrato nel ruolo di prima punta: “Era solo un’emergenza perché Ferguson aveva un problema ala caviglia. È stato utile ma lui è un giocatore che deve giocare con un attaccante davanti”.

