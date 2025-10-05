Dove vedere Juve-Milan

La partita Juve-Milan, valida per la 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 5 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juve e Milan

Perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A: due vittorie per parte e quattro pareggi; in queste otto sfide sono stati segnati appena otto gol totali, quattro a testa (uno di media a incontro). La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro sfide contro il Milan in Serie A (2V, 2N): è già una striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; l'ultimo gol del Milan ai piemontesi nella competizione è stato quello di Giroud, al 40' della partita del 28 maggio 2023. La Juventus ha vinto nell'ultima sfida casalinga contro il Milan in Serie A (2-0 il 18 gennaio 2025), dopo che i rossoneri avevano ottenuto due vittorie e due pareggi nelle precedenti quattro gare a Torino contro i bianconeri. Nelle ultime sei sfide tra queste due squadre in Piemonte, solo una volta hanno trovato la via del gol entrambe nella stessa partita (1-1 nel settembre 2021). La Juventus è - insieme ad Atalanta e Cremonese - una delle tre squadre ancora imbattute in questo campionato; in particolare, i bianconeri hanno una striscia di imbattibilità in Serie A di 10 partite (6V, 4N); ultimo ko il il 23 aprile 2025 contro il Parma. Il Milan è la squadra che vanta la striscia aperta di vittorie più lunga tra le squadre attualmente in Serie A: quattro successi di fila per i rossoneri, che nelle competizione non arrivano a cinque da aprile 2024, con Stefano Pioli in panchina.