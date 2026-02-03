La partita Bologna-Milan valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa martedì 3 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Milan

Il Milan è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Bologna in campionato (15V, 4N); l'unico successo degli emiliani nel periodo contro i rossoneri risale al 27 febbraio 2025 (2-1 al Dall'Ara). Dopo il successo per 1-0 nel match d'andata dello scorso 14 settembre, grazie alla prima e fin qui unica rete di Luka Modric in Serie A, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Bologna in campionato per la prima volta dal 2020/21. Dopo il 2-1 nel confronto più recente al Dall'Ara contro il Milan dello scorso 27 febbraio, il Bologna potrebbe vincere due partite casalinghe di fila contro i rossoneri in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal periodo tra l'ottobre 2000 e il marzo 2002 con Guidolin allenatore. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato: 3-2 vs Hellas Verona lo scorso 15 gennaio (3N, 6P); nel periodo, ovvero dallo scorso dicembre, nessuna formazione ha perso più match del Bologna in Serie A (sei, al pari di Lecce e Torino). Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime cinque partite al Dall'Ara in campionato (1-1 contro il Sassuolo il 28 dicembre), perdendo le due più recenti. Il Milan (6V, 5N nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05); in generale, l'ultima volta che i rossoneri ci erano riusciti risaliva al 2003/04 (8V, 3N) - in quel caso vinsero anche la 12ª gara fuori casa. Bologna e Milan si affronteranno di martedì solo per la seconda volta in Serie A; la prima sfida in questo giorno della settimana risale al 18 dicembre 2018 e il match terminò con un pareggio per 0-0 (Filippo Inzaghi era il tecnico degli emiliani mentre Gattuso era alla guida dei lombardi).