Roma, Mancini operato al naso: giocherà con la mascherina protettiva

roma

Il difensore della Roma è stato sottoposto a un intervento per ridurre la frattura al naso, riportata nel corso della trasferta di Udine. Mancini indosserà una maschera protettiva. La sua presenza contro il Cagliari non è in dubbio 

Gianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della partita di lunedì contro l'Udinese, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura. Il giocatore verrà dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l'attività agonistica indossando una mascherina protettiva. Il calciatore sarà dunque a disposizione della Roma a partire da giovedì, visto il giorno di riposo concesso domani da Gasperini. Non è in dubbio la sua presenza con il Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio.

