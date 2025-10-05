Conte: "Stagione complessa, la base per il futuro"

Napoli-Genoa, Conte: "Stagione complessa, sarà la base per costruire il futuro"napoli
L'allenatore del Napoli commenta il successo sul Genoa, arrivato non senza sofferenza e in rimonta: "Chi gioca contro di noi centuplica le forze, ma a me è piaciuto lo spirito della squadra che ha reagito quando le cose sembravano andare male". Sulla stagione: "Dobbiamo avere la forza per affrontare questa stagione perché sarà la base per costruire il futuro"
E' un Antonio Conte soddisfatto per il successo, sofferto, e in rimonta contro un Genoa combattivo: "Stiamo facendo un percorso totalmente sconosciuto come continuo a dire, quest'anno sarà quello più complesso perché con la Champions abbiamo dovuto strutturare la rosa rispetto allo scorso anno - spiega - Le altre sono già rodate e strutturate per questo, noi ci ritroviamo ad affrontare una situazione nuova, con un gruppo di giocatori che era numericamente limitato, perché ne abbiamo presi nove, ci vuole tempo e pazienza e tanti di loro forse non sono ancora pronti, devono entrare in determinate dinamiche". Sul tridente schierato per la prima volta e in particolare sulla prestazione non brillantissima di Neres: "Era la prima da titolare quest'anno, si è impegnato molto, oggi non è stato il massimo - dice ancora - Politano veniva da un tour de force e forse era un po' stanco. Ha avuto un affaticamento, ora vedranno insieme ai medici della Nazionale, Lobotka è scivolato e ha avvertito una fitta in zona adduttore, dovrà essere valutato".
"Mi è piaciuta la voglia di non mollare"
Un Genoa che, specie nel primo tempo, ha giocato un match di grande impatto e grande intensità: "E' inevitabile che oggi chiunque giochi contro il Napoli centuplichi le energie perché abbiamo lo Scudetto sulla maglia - dice Conte - Il Genoa ha giocato uomo contro uomo e hanno fatto gol, nel secondo tempo li abbiamo attaccati bene e sono cambiate le situazioni, sicuramente in gare come queste dove tutto sembra mettersi male, se c'è compattezza ce la fai a me questo mi è piaciuto, la voglia di non mollare e stare sul pezzo". Nella ripresa il rendimento di Anguissa è stato il motore della rimonta: "Abbiamo dei calciatori che nel ritmo ci danno impulso e intensità. Nel primo tempo siamo rimasti un po' frastornati dall'essere andati sotto, magari perché non ce lo immaginavamo ma c'era la voglia di finire bene queste sei gare, vanno fatti i complimenti ai ragazzi sapendo che c'è da lavorare e che sarà una stagione complessa ma dobbiamo avere la forza e lo spirito per affrontarla perché sarà la base per costruire il futuro".