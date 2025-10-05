Conte: "Stagione complessa, la base per il futuro"

E' un Antonio Conte soddisfatto per il successo, sofferto, e in rimonta contro un Genoa combattivo: "Stiamo facendo un percorso totalmente sconosciuto come continuo a dire, quest'anno sarà quello più complesso perché con la Champions abbiamo dovuto strutturare la rosa rispetto allo scorso anno - spiega - Le altre sono già rodate e strutturate per questo, noi ci ritroviamo ad affrontare una situazione nuova, con un gruppo di giocatori che era numericamente limitato, perché ne abbiamo presi nove, ci vuole tempo e pazienza e tanti di loro forse non sono ancora pronti, devono entrare in determinate dinamiche". Sul tridente schierato per la prima volta e in particolare sulla prestazione non brillantissima di Neres: "Era la prima da titolare quest'anno, si è impegnato molto, oggi non è stato il massimo - dice ancora - Politano veniva da un tour de force e forse era un po' stanco. Ha avuto un affaticamento, ora vedranno insieme ai medici della Nazionale, Lobotka è scivolato e ha avvertito una fitta in zona adduttore, dovrà essere valutato".