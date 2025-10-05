Dove vedere Udinese-Cagliari

La partita tra Udinese e Cagliari della 6^ giornata di Serie A si gioca domenica 5 ottobre alle 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Udinese-Cagliari, valida per la 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 5 ottobre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese-Cagliari

Il Cagliari è la squadra contro cui l'Udinese ha vinto più gare in Serie A: 29 (17N, 12P), tra cui otto delle 12 più recenti (3N, 1P). Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 gare di Serie A contro l'Udinese (3N, 8P): 1-0 il 21 aprile 2021, sfida decisa da un gol di João Pedro. In aggiunta, i friulani sono imbattuti da sei partite contro i sardi nel torneo (4V, 2N) e non registrano una serie più lunga di incontri consecutivi senza sconfitte contro questa avversaria dal 2013 (10 in quell'occasione - 6V, 4N). L'Udinese non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate nell'anticipo domenicale delle 12.30 (3N, 5P): il suo ultimo successo in partite di questo tipo risale al 22 gennaio 2023, 1-0 contro la Sampdoria. Il Cagliari ha vinto solo due delle ultime 12 gare esterne disputate in Serie A (3N, 2P), una delle quali proprio in quella più recente: 2-1 contro il Lecce il 19 settembre; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato due successi consecutivi in trasferta nella competizione risale a settembre 2019, con Rolando Maran in panchina. L'Udinese è rimasta imbattuta in ben 13 delle ultime 15 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), parziale in cui ha realizzato una media di 2.1 gol a incontro. L'Udinese non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime sette gare casalinghe di Serie A (2N, 5P), l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza successi interni sotto la gestione di un singolo allenatore in campionato risale a febbraio 2023, otto (6N, 2P) con Sottil in panchina.