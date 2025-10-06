Esplora tutte le offerte Sky
Milan, Pulisic su Instagram dopo il rigore sbagliato: "Mi uccide deludere questo club"

Dopo l'errore dal dischetto all'Allianz Stadium, l'attaccante statunitense (capocannoniere alla sosta del campionato con Orsolini) ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Milan: "Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose. Forza Milan sempre"

Il rigore al 53' (poi sbagliato) avrebbe potuto regalare al Milan tre punti importantissimi e la massima consapevolezza per il resto del campionato dopo aver battuto anche il Napoli. I rossoneri di Allegri tornano dall'Allianz Stadium con un punto comunque importante, ma Christian Pulisic quell'errore non l'ha ancora digerito e non l'ha nascosto a chi lo segue su Instagram.  "Mi uccide deludere questo club - ha scritto in una storia -. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose. Forza Milan sempre". L'attaccante statunitense, momentaneo capocannoniere del campionato con Orsolini, nelle precedenti 5 partite di Serie A , era stato decisivo più volte. Se escludiamo la sconfitta con la Cremonese alla prima giornata, Pulisic aveva messo a segno 4 gol e servito 2 assist. Al ritorno dopo la sosta il Milan ospiterà la Fiorentina.

L'incubo del dischetto

Secondo i dati Opta, da inizio 2024 Il Milan ha sbagliato 7 dei 13 rigori calciati in Serie A (54%): è il record assoluto nei maggiori campionati europei in quel periodo. L'errore di Pulisic a Torino è il secondo in carriera in rossonero: prima di lui avevano sbagliato Abraham, Theo Hernandez, Gimenez e Giroud.

