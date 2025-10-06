Il rigore al 53' (poi sbagliato) avrebbe potuto regalare al Milan tre punti importantissimi e la massima consapevolezza per il resto del campionato dopo aver battuto anche il Napoli. I rossoneri di Allegri tornano dall'Allianz Stadium con un punto comunque importante, ma Christian Pulisic quell'errore non l'ha ancora digerito e non l'ha nascosto a chi lo segue su Instagram. "Mi uccide deludere questo club - ha scritto in una storia -. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose. Forza Milan sempre". L'attaccante statunitense, momentaneo capocannoniere del campionato con Orsolini, nelle precedenti 5 partite di Serie A , era stato decisivo più volte. Se escludiamo la sconfitta con la Cremonese alla prima giornata, Pulisic aveva messo a segno 4 gol e servito 2 assist. Al ritorno dopo la sosta il Milan ospiterà la Fiorentina.

