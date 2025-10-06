Senza esoneri alla 2^ sosta: non capitava da...

C'è sempre una prima volta, anche se non è assoluta, ma relativa alle ultime sette stagioni. Cambi repentini, scelte fatte e ripensamenti fin troppo immediati. Non quest'anno, non è ancora successo. Tutti in sella, o meglio in panchina, anche se arrivati alla seconda sosta per le Nazionali. Nessuno ha problemi? Non si direbbe, ma sicuramente rispetto alle precedenti sette stagioni, a partire dal 2018-19 c'è un po' di pazienza in più, un po' più di tolleranza e meno fretta nel considerare un progetto, sia esso appena iniziato o in corso, già fallimentare. Per questo motivo gli allenatori alla guida delle squadre di Serie A, ad oggi, sono gli stessi di inizio campionato. Anche se non manca qualche critica e la speranza, andata talvolta delusa, di iniziare il campionato in maniera diversa.



Come Stefano Pioli, per esempio, con il quale la Fiorentina immaginava una partenza differente, oppure come Maurizio Sarri e una Lazio costretta a fare di necessità virtù. L'ultimo a pagare una partenza non in linea con le aspettative della vigilia era stato Daniele De Rossi, esonerato dalla guida tecnica della Roma prima della seconda sosta, nella passata stagione, per far posto a Ivan Juric, poi a sua volta sostituito da Claudio Ranieri. Una sorte, in precedenza toccata a Sinisa Mihajlovic, a Paolo Zanetti o a Marco Giampaolo. Un trend interrotto da una stagione, questa, dove si è deciso di dare più tempo, più opportunità, con l'idea di non rinnegare scelte, ragionate, fatte a inizio stagione che si spera, daranno i loro frutti.