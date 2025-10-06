Senza esoneri alla 2^ sosta: non capitava da...

Serie A senza esoneri alla 2^ sosta: non era mai successo nelle ultime sette stagioniSerie A
Per la prima volta da sette stagioni a questa parte, alla seconda sosta per le Nazionali, tutti gli allenatori di Serie A che hanno iniziato la stagione mantengono salda la propria panchina. L'ultimo, in ordine cronologico, a pagare immediatamente un avvio della propria squadra non in linea con le aspettative era stato lo scorso anno Daniele De Rossi esonerato dalla Roma per far posto a Ivan Juric
C'è sempre una prima volta, anche se non è assoluta, ma relativa alle ultime sette stagioni. Cambi repentini, scelte fatte e ripensamenti fin troppo immediati. Non quest'anno, non è ancora successo. Tutti in sella, o meglio in panchina, anche se arrivati alla seconda sosta per le Nazionali. Nessuno ha problemi? Non si direbbe, ma sicuramente rispetto alle precedenti sette stagioni, a partire dal 2018-19 c'è un po' di pazienza in più, un po' più di tolleranza e meno fretta nel considerare un progetto, sia esso appena iniziato o in corso, già fallimentare. Per questo motivo gli allenatori alla guida delle squadre di Serie A, ad oggi, sono gli stessi di inizio campionato. Anche se non manca qualche critica e la speranza, andata talvolta delusa, di iniziare il campionato in maniera diversa.
Come Stefano Pioli, per esempio, con il quale la Fiorentina immaginava una partenza differente, oppure come Maurizio Sarri e una Lazio costretta a fare di necessità virtù. L'ultimo a pagare una partenza non in linea con le aspettative della vigilia era stato Daniele De Rossi, esonerato dalla guida tecnica della Roma prima della seconda sosta, nella passata stagione, per far posto a Ivan Juric, poi a sua volta sostituito da Claudio Ranieri. Una sorte, in precedenza toccata a Sinisa Mihajlovic, a Paolo Zanetti o a Marco Giampaolo. Un trend interrotto da una stagione, questa, dove si è deciso di dare più tempo, più opportunità, con l'idea di non rinnegare scelte, ragionate, fatte a inizio stagione che si spera, daranno i loro frutti.
ESONERI ALLA SECONDA SOSTA: I PRECEDENTI
- Serie A 2024/25 - Esonero per De Rossi alla Roma, arriva Juric.
- Serie A 2023/24 - Esonero per Zanetti ad Empoli, arriva Andreazzoli.
- Serie A 2022/23 - Esonero per Mihajlovic al Bologna, arriva Thiago Motta. Esonero per Stroppa a Monza, arriva Palladino.
- Serie A 2021/22 - Esonero per Semplici al Cagliari, arriva Mazzarri. Esonero per Di Francesco a Verona, arriva Tudor.
- Serie A 2020/21 - La Serie A parte in ritardo a causa del Covid-19. Arrivati alla settima giornata, la Fiorentina esonera Iachini e richiama Prandelli.
- Serie A 2019/20 - Esonero per Giampaolo al Milan, arriva Pioli.
- Serie A 2018/19 - D'Anna viene esonerato al Chievo, arriva Ventura. Esonero anche per Ballardini al Genoa, arriva Juric.