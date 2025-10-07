Dal ritiro della nazionale olandese, Denzel Dumfries ha parlato rilasciando un’intervista esclusiva a De Volkskrant, raccontandosi e ripercorrendo il proprio percorso che l’ha portato a diventare un titolare nell’Inter di Inzaghi prima e di Chivu oggi. “Quando rifletto sulla mia carriera, come di recente dopo la cerimonia del Pallone d’Oro sono orgoglioso di me stesso. Da un mio allenatore, Alex Pastoor, ho imparato che bisogna godersi il momento ed essere orgogliosi dei propri risultati. Non è sempre facile, è bene allargare lo sguardo, da dove ci si trova. Per esempio, le due finali di Champions League in tre anni con l’Inter, mi rendono molto orgoglioso. La mia mentalità è così da tempo: non posso ammalarmi, non posso farmi male, non posso fare alcune cose. Al vertice, devi sempre applicare standard di disciplina e rigore a te stesso. Se posso dirlo, sono piuttosto bravo in questo. Compirò 30 anni ad aprile, voglio ancora raggiungere certi obiettivi”. Intanto, tra i riconoscimenti ricevuti, c’è anche l’inserimento nella lista dei candidati al Pallone d’Oro, che l’ha visto piazzarsi al 25° posto: “È stato speciale vivere quella serata, tra tutte quelle stelle di livello mondiale. Sono finito sopra Haaland in classifica, è stato il coronamento di una stagione con tante belle partite (il norvegese del City è finito 26°, ndr). Ma penso a cosa posso migliorare e devo essere realistico. Più gol e assist di così sono quasi impossibili per un difensore... Vorrei essere un po’ più presente nella costruzione, essere più coinvolto anche nelle fasi iniziali del gioco”.

Approfondimento Inter, occhio al post sosta: tre trasferte di fila