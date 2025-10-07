Inter, Dumfries: "Orgoglioso di me stesso. Più gol e assist di così è impossibile"dall'olanda
L’esterno olandese dell’Inter parla dal ritiro della sua nazionale: dalle Champions perse in finale alla classifica del Pallone d’Oro (“Sono arrivato sopra Haaland”). Per poi dare un consiglio “tattico” alla sua Olanda: “Dobbiamo imparare a fare certi falli, all’Inter siamo dei maestri”
Dal ritiro della nazionale olandese, Denzel Dumfries ha parlato rilasciando un’intervista esclusiva a De Volkskrant, raccontandosi e ripercorrendo il proprio percorso che l’ha portato a diventare un titolare nell’Inter di Inzaghi prima e di Chivu oggi. “Quando rifletto sulla mia carriera, come di recente dopo la cerimonia del Pallone d’Oro sono orgoglioso di me stesso. Da un mio allenatore, Alex Pastoor, ho imparato che bisogna godersi il momento ed essere orgogliosi dei propri risultati. Non è sempre facile, è bene allargare lo sguardo, da dove ci si trova. Per esempio, le due finali di Champions League in tre anni con l’Inter, mi rendono molto orgoglioso. La mia mentalità è così da tempo: non posso ammalarmi, non posso farmi male, non posso fare alcune cose. Al vertice, devi sempre applicare standard di disciplina e rigore a te stesso. Se posso dirlo, sono piuttosto bravo in questo. Compirò 30 anni ad aprile, voglio ancora raggiungere certi obiettivi”. Intanto, tra i riconoscimenti ricevuti, c’è anche l’inserimento nella lista dei candidati al Pallone d’Oro, che l’ha visto piazzarsi al 25° posto: “È stato speciale vivere quella serata, tra tutte quelle stelle di livello mondiale. Sono finito sopra Haaland in classifica, è stato il coronamento di una stagione con tante belle partite (il norvegese del City è finito 26°, ndr). Ma penso a cosa posso migliorare e devo essere realistico. Più gol e assist di così sono quasi impossibili per un difensore... Vorrei essere un po’ più presente nella costruzione, essere più coinvolto anche nelle fasi iniziali del gioco”.
Infine, Dumfries dà un consiglio alla sua Olanda, suggerendole di prendere spunto dall’Inter per quanto riguarda una specifica situazione di gioco. “L'Argentina è una Nazionale che fa di tutto per vincere. Non lascia nulla di intentato. Noi forse siamo un po' troppo ordinati. Non è un aspetto fondamentale in un match, ma ad esempio commettere un fallo, in una zona di campo meno rischiosa, per fermare un attacco avversario potrebbe aumentare le percentuali di successo in gara. All'Inter siamo maestri in questo. Meglio commettere un fallo in un determinato punto del campo che farlo invece dopo in una zona più rischiosa… All’Inter non esitiamo a commettere fallo, a superare di poco il limite. Dovremmo farlo di più anche in nazionale".