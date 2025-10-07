Da giovedì liberi fino a domenica, poi pian piano rientreranno i 13 nazionali bianconeri in giro per il mondo. Tra questi c'è Kenan Yildiz impegnato con la sua Turchia per le qualificazioni al Mondiale. In poco tempo è diventato un punto di forza della sua nazionale e della Juventus, con quel numero 10 sulle spalle che lo inorgoglisce piu che pesargli TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Ultimi allenamenti per la Juventus o per quei pochi che sono rimasti. Da giovedì liberi fino a domenica, poi pian piano rientreranno i 13 nazionali sparsi per il mondo. Tra questi Kenan Yildiz impegnato con la sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale sabato in Bulgaria e martedì in Turchia contro la Georgia. Yildiz in poco tempo è diventato un punto di forza della selezione turca e della Juventus, con quel numero 10 sulle spalle che lo inorgoglisce piu che pesargli. Pesano forse le tante partite e i tanti minuti giocati. Sempre titolare nelle 8 partite giocate con la Juventus e nelle due con la Turchia, Tudor e Montella gli hanno risparmiato qualche manciata di minuti, nella Juve solo Kalulu e Kelly hanno giocato piu di lui, ma sono ruoli diversi.

E probabilmente per questo che nelle ultime prestazioni Yildiz è apparso in calo. Prima della partita contro il Villarreal, Tudor ha detto chiaramente che Yildiz non ha bisogno di riposare; lo stesso numero dieci della Juve ha confermato di non essere stanco. Più che di stanchezza fisica può trattarsi di uno spreco di energie mentali. Yildiz ha 20 anni ed è il primo anno in cui viene considerato un titolare inamovibile, ci può stare un po' di stanchezza di testa.