Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Yildiz tra Juve e nazionale turca: in poco tempo è diventato un punto di forza

L'ANALISI
Giovanni Guardalà

Giovanni Guardalà

Da giovedì liberi fino a domenica, poi pian piano rientreranno i 13 nazionali bianconeri in giro per il mondo. Tra questi c'è Kenan Yildiz impegnato con la sua Turchia per le qualificazioni al Mondiale. In poco tempo è diventato un punto di forza della sua nazionale e della Juventus, con quel numero 10 sulle spalle che lo inorgoglisce piu che pesargli

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Ultimi allenamenti per la Juventus o per quei pochi che sono rimasti. Da giovedì liberi fino a domenica, poi pian piano rientreranno i 13 nazionali sparsi per il mondo. Tra questi Kenan Yildiz impegnato con la sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale sabato in Bulgaria e martedì in Turchia contro la Georgia. Yildiz in poco tempo è diventato un punto di forza della selezione turca e della Juventus, con quel numero 10 sulle spalle che lo inorgoglisce piu che pesargli. Pesano forse le tante partite e i tanti minuti giocati. Sempre titolare nelle 8 partite giocate con la Juventus e nelle due con la Turchia, Tudor e Montella gli hanno risparmiato qualche manciata di minuti, nella Juve solo Kalulu e Kelly hanno giocato piu di lui, ma sono ruoli diversi. 

E probabilmente per questo che nelle ultime prestazioni Yildiz è apparso in calo. Prima della partita contro il Villarreal, Tudor ha detto chiaramente che Yildiz non ha bisogno di riposare; lo stesso numero dieci della Juve ha confermato di non essere stanco. Più che di stanchezza fisica può trattarsi di uno spreco di energie mentali. Yildiz ha 20 anni ed è il primo anno in cui viene considerato un titolare inamovibile, ci può stare un po' di stanchezza di testa. 

Ma Tudor non rinuncia a lui anche se le ultime partite non sono state particolarmente brillanti, anche perché in rosa Yildiz non ha un vero e proprio sostituto, quando Tudor deciderà di lasciarlo riposare dovrà cambiare qualcosa tatticamente. Ma quando potrà riposare? Di certo non a breve perché dopo le nazionali la Juventus avrà tre partite in trasferta particolarmente complicate in una settimana. Prima il Como poi il Real Madrid in Champions e la Lazio all'Olimpico. Per Yildiz non è tempo per fermarsi.

Serie A: Altre Notizie

Yildiz, Juve e Turchia: sempre più punto di forza

L'ANALISI

Da giovedì liberi fino a domenica, poi pian piano rientreranno i 13 nazionali bianconeri in giro...

Inter, occhio al post sosta: tre trasferte di fila

l'analisi

La stagione dell'Inter entra nel vivo: la squadra di Chivu è attesa da tre trasferte consecutive...

Marotta: "A breve rogito San Siro, poi progetto"

inter

Marotta è tornato a parlare dell'acquisto di San Siro, dopo la delibera del Consiglio Comunale...

Barella-Juan Lebron, scambio maglietta-racchetta

A MILANO

In occasione di Milano Premier Padel, che potrete seguire sui canali di Sky Sport, un incontro...

Senza esoneri alla 2^ sosta: non capitava da...

Serie A

Per la prima volta da sette stagioni a questa parte, alla seconda sosta per le Nazionali, tutti...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE