"La NFL o la NBA giocano diverse partite all'estero. Questo nel rispetto dei tifosi, che soffrono per la distanza, ma che in realtà sono a livello globale", così Luigi De Siervo , amministratore delegato della Lega Serie A , sulla decisione di far disputare Milan-Como in Australia. "Crediamo che se il calcio non intraprende in maniera misurata e con delle rotazioni questa strada, portando fuori il proprio brand, rischia di perdere posizioni rispetto ad altri sport ", ha aggiunto De Siervo. L’ad della Lega ha poi rivelato che "la Uefa ha risposto dicendosi contraria ma accettando l’eccezionalità dell’evento. Stiamo parlando di un unicum ", ha detto a margine dell'assemblea di Lega allo stadio Olimpico.

La risposta di De Siervo a Rabiot

De Siervo ha risposto anche alle critiche di Adrien Rabiot, che aveva definito "folle" la scelta di giocare una partita di campionato a Perth: "Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che è il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all’estero". Pur riconoscendo la complessità dell’operazione, De Siervo ha minimizzato i disagi: "La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perché questa cosa abbia delle logiche. Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. La sfida organizzativa è complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall’altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare".