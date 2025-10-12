Esplora tutte le offerte Sky
Lazio, continua l'emergenza infortuni: si ferma Castellanos in allenamento

Nella giornata di venerdì 10 ottobre, Valentin Castellanos ha interrotto l'allenamento a causa di un fastidio muscolare al retto femorale. L'attaccante argentino effettuerà dei controlli lunedì per stabilire l'entità dell'infortunio. Sarri spera di non perderlo per le partite contro Atalanta e Juventus, primi impegni dopo la sosta

Piove sul bagnato in casa Lazio. Nel corso dell'allenamento di venerdì 10 ottobre si è fermato Valentin Castellanos a causa di un fastidio muscolare al retto femorale. L'argentino non ha così partecipato nemmeno all'ultima seduta prima del riposo concesso da Sarri. Nella giornata di domani, lunedì 13, si sottoporrà a esami clinici per verificare l'entità del problema. L'allenatore biancoceleste spera sia un semplice affatticamento e che non ci sia lesione. La Lazio, già priva dei vari Marusic, Pellegrini, Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru, con Vecino che non ha ancora esordito in stagione e Isaksen con pochi minuti nelle gambe, non vorrebbe perdere anche il suo centravanti titolare in vista delle partite contro Atalanta (in trasferta) e Juventus (in casa) dopo la sosta.  

Emergenza Lazio, si ferma anche Castellanos

