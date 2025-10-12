Esplora tutte le offerte Sky
Leao, il gesto per riprendersi il Milan

Manuele Baiocchini

Il portoghese, d'accordo con la sua nazionale, non giocherà la sfida contro l'Ungheria e già da lunedì sarà a Milanello per ritrovare la miglior condizione in vista del match, in programma domenica 19 ottobre a San Siro, contro la Fiorentina

Leao è già rientrato a Milano. La federazione portoghese l'aveva convocato nonostante non fosse fisicamente al 100% ma erano d'accordo sul fatto che avrebbe dovuto giocare solo la prima delle due partite (in campo nell'ultima mezz'ora contro l'Irlanda, salterà la prossima di martedì contro l'Ungheria). È tornato stasera e domani andrà a Milanello per allenarsi da solo e ritrovare la migliore condizione, nonostante la squadra abbia l'ultimo dei 3 giorni di riposo concessi da Allegri prima di riprendere la preparazione in vista della Fiorentina. È un gesto di buona volontà, dopo quanto successo domenica scorsa, per far capire che ha voglia di tornare presto al 100%, riconquistare la fiducia del mister e "riprendersi" il Milan.

Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve

