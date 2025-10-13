Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Thuram ai compagni dell'Inter su Instagram: "Potete tornare dalla sosta, mi annoio"

INTER
©Ansa

Rimasto ad Appiano per recuperare dall'infortunio rimediato nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Marcus Thuram ha mandato un messaggio ai propri compagni...via Instagram: "Potete tornare dalla sosta per favore, mi annoio". Sullo sfondo della foto pubblicata una palestra semivuota, mentre ad accompagnare la frase tre emoticon tristi. Il prossimo match dei nerazzurri, sabato 18 ottobre alle 18.45 contro la Roma, sarà LIVE sui canali di Sky Sport

IL CALENDARIO DELLE BIG FINO ALLA PROSSIMA SOSTA

Una palestra semivuota e un messaggio diretto ai propri compagni impagnati con le rispettive nazionali: "Potete tornare dalla sosta per favore, mi annoio", con tanto di tre emoticon tristi a completare la frase. Marcus Thuram prosegue il lavoro di recupero ad Appiano Gentile dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, rimediato nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Il francese, salvo sorprese, non ci sarà nella partita contro la Roma di sabato 18 ottobre alle 18.45, big match che potrete seguire LIVE sui canali di Sky Sport. Nelle prossime giornate, invece, si capirà quando tornerà a disposizione di Cristian Chivu. 

Marcus Thuram storia instagram

Serie A: Altre Notizie

Thuram ai compagni: "Tornate, mi annoio"

INTER

Rimasto ad Appiano per recuperare dall'infortunio rimediato nella sfida di Champions League...

Milan-Como a Perth, Maignan: "Non capisco perché"

Serie A

Dal ritiro della Francia, Mike Maignan ha detto la sua sulla scelta di giocare Milan-Como in...

Leao, il gesto per riprendersi il Milan

milan

Il portoghese, d'accordo con la sua nazionale, non giocherà la sfida contro l'Ungheria e già da...

Mkhitaryan: "Inzaghi come un padre". Sulla finale…

inter

Il centrocampista dell'Inter al Festival dello Sport di Trento: "Quando Inzaghi mi ha cambiato a...

Zidane: "Juve nel cuore, non so se mai l’allenerò"

festival sport

L’ex fuoriclasse francese ospite a Trento del Festival dello Sport. Zidane ha ripercorso,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE