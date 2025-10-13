Thuram ai compagni dell'Inter su Instagram: "Potete tornare dalla sosta, mi annoio"INTER
Rimasto ad Appiano per recuperare dall'infortunio rimediato nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Marcus Thuram ha mandato un messaggio ai propri compagni...via Instagram: "Potete tornare dalla sosta per favore, mi annoio". Sullo sfondo della foto pubblicata una palestra semivuota, mentre ad accompagnare la frase tre emoticon tristi. Il prossimo match dei nerazzurri, sabato 18 ottobre alle 18.45 contro la Roma, sarà LIVE sui canali di Sky Sport
Una palestra semivuota e un messaggio diretto ai propri compagni impagnati con le rispettive nazionali: "Potete tornare dalla sosta per favore, mi annoio", con tanto di tre emoticon tristi a completare la frase. Marcus Thuram prosegue il lavoro di recupero ad Appiano Gentile dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, rimediato nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Il francese, salvo sorprese, non ci sarà nella partita contro la Roma di sabato 18 ottobre alle 18.45, big match che potrete seguire LIVE sui canali di Sky Sport. Nelle prossime giornate, invece, si capirà quando tornerà a disposizione di Cristian Chivu.