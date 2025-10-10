Il presidente dell'Inter ha parlato prima del match: "Siamo solo alla 7^ giornata, l'importante è dare continuità di prestazioni. Sono molto ottimista anche per stasera contro una squadra forte che è prima in classifica. Il bilancio che ci aspettiamo da questa stagione? Abbiamo creato un modello che deve rispondere agli obiettivi sportivi, ma dobbiamo anche rispettare la sostenibilità economico-finanzaria. Partecipare alla Champions e al Mondiale per Club ci ha favorito in termini di ricavi. Dovremo essere bravi a proseguire la nostra strada in Italia e in Europa. Fino a dove in Champions? Difficile stabilirlo, dovremo ottenere il massimo dal punto di vista sportivo e dei ricavi"