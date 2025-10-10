- Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata.
Roma-Inter 0-1, il risultato LIVE
Nerazzurri subito in vantaggio all'Olimpico: la sblocca Bonny su assist di Barella. Pericoloso Cristante di testa. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
14' - Mkhitaryan! Destro alto in precario equilibrio, ma il pressing di Bastoni su Ndicka lo aveva liberato in area in posizione interessante
13' - Cristante! Dagli sviluppi del corner di Dybala, il centrocampista giallorosso stacca di testa anticipando Bastoni: pallone alto di poco!
12' - Dall'altra parte Pellegrini trova lo spazio per calciare, conclusione sporcata da Mkhitaryan
10' - Calhanoglu! Destro dalla distanza, Svilar non si fa sorprendere
9' - Ange-Yoan Bonny ha preso parte a sei gol in sette presenze con l’Inter in questo campionato (tre reti e tre assist); inoltre, il classe 2003 ha trovato la rete in due match di fila in Serie A solo per la seconda volta i carriera, dopo i gol contro Napoli e Udinese con la maglia del Parma tra agosto e settembre 2024
8' - Quello di Ange-Yoan Bonny al 6' è il gol più veloce realizzato dall'Inter contro la Roma in Serie A da quello di Wesley Sneijder al 3' il 6 febbraio 2011, al Meazza. In trasferta, invece, l'ultima volta che i nerazzurri avevano segnato così presto in un match di campionato contro i giallorossi risale alla rete al 5' di Zlatan Ibrahimovic del 19 ottobre 2008.
7' - L'Inter ha realizzato il suo 300° gol contro la Roma in Serie A, diventando la prima squadra a tagliare questo traguardo contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato a girone unico (dal 1929/30)
Ha segnato Bonny! Roma-Inter 0-1
6' - Illuminante suggerimento in profondità di Barella, che premia la corsa in campo aperto di Bonny perso dalla difesa giallorossa. L'ex Parma scatta in posizione regolare, si presenta davanti a Svilar e lo batte col destro per il vantaggio dei nerazzurri
4' - Subito un giallo per Lautaro, che stende Wesley bravo a strappare il pallone a Dumfries
2' - Un errore di Pellegrini spalanca il campo a Lautaro, che apre per Barella. Impreciso l'invito dalla destra del centrocampista nerazzurro
Ennesimo sold-out all'Olimpico: si salutano i capitani Cristante e Lautaro, tutto è pronto!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Davide Massa
Non solo Bailey: i nuovi acquisti ancora a zero minuti in Serie A
Il calendario delle big fino alla sosta di novembre
Mkhitaryan: "Ritiro? Decido a fine anno"
El Aynaoui: "Roma-Inter battaglia tra due squadre forti"
Marotta a Sky: "Ottenere il massimo tra risultati e ricavi"
Il presidente dell'Inter ha parlato prima del match: "Siamo solo alla 7^ giornata, l'importante è dare continuità di prestazioni. Sono molto ottimista anche per stasera contro una squadra forte che è prima in classifica. Il bilancio che ci aspettiamo da questa stagione? Abbiamo creato un modello che deve rispondere agli obiettivi sportivi, ma dobbiamo anche rispettare la sostenibilità economico-finanzaria. Partecipare alla Champions e al Mondiale per Club ci ha favorito in termini di ricavi. Dovremo essere bravi a proseguire la nostra strada in Italia e in Europa. Fino a dove in Champions? Difficile stabilirlo, dovremo ottenere il massimo dal punto di vista sportivo e dei ricavi"
Calhanoglu a Sky: "Sarà un bel test"
Il centrocampista dell'Inter nel pre-partita: "Dobbiamo vedere dove è il nostro posto dopo qualche settimana. Oggi sarà un bel test, siamo carichi perché abbiamo fatto bene nelle ultime settimane anche mentalmente. E Chivu ha dato qualcosa in più. Gasperini? Rispetto all'Atalanta cambiano solo i giocatori: dobbiamo mantenere la lucidità, sarà la chiave della partita"
Massara a Sky: "Dovbyk e Ferguson out? Ci sono altre soluzioni"
Così il direttore sportivo della Roma: "Gasperini l'ha preparata al meglio, sicuramente l'Inter gioca a livelli altissimi da anni. Dovbyk e Ferguson in panchina? Davanti ci sono Dybala e Soulé, non mancano le soluzioni in attacco. Per quanto riguarda i margini del fair play, che sono ristretti, lo saranno anche a gennaio. Mancano ancora molte partite prima del mercato e ora siamo contenti della squadra"
Ausilio: "Pio Esposito ci ha fatto cambiare il mercato"
Il direttore sportivo dell'Inter ha svelato anche altri retroscena
Il bilancio dei nazionali di Serie A durante la sosta
Il punto squadra per squadra
La classifica della Serie A
Il Napoli perde a Torino e ora Roma-Inter vale ancora di più
Formazioni ufficiali
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
- INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
Le scelte di Chivu
Il ballottaggio in attacco premia Bonny, che prende il posto dell'indisponibile Thuram. L'ex Parma viene preferito a Pio Esposito per affiancare Lautaro Martinez. Dentro i titolarissimi a centrocampo e sulle fasce, dove giocano Dumfries e Dimarco. In difesa si rivede Acerbi con Akanji e Bastoni davanti a Sommer. Assenti anche Darmian e Di Gennaro
Le scelte di Gasperini
La grande novità è in attacco con Dybala, schierato da 'falso nueve' per non dare riferimenti alla difesa nerazzurra. Panchina per Dovbyk e Ferguson, spazio sulla trequarti a Soulé e Pellegrini. Ancora assente Angelino, sostituito da Wesley (e non Tsimikas) con Celik a destra. Dietro si aggiunge Hermoso nella migliore difesa del campionato con Mancini e Ndicka insieme a Svilar tra i pali
Il big match si gioca all'Olimpico. Capolista insieme al Napoli prima dell'inizio della 7^ giornata, la Roma insegue la quarta vittoria di fila in campionato dopo i successi contro Lazio, Verona e Fiorentina. A -3 in classifica ecco l'Inter, che arriva dalla stessa striscia di vittorie (battute Sassuolo, Cagliari e Cremonese) e cerca l'aggancio ai giallorossi
Roma-Inter, Gasp e Chivu ritrovano il loro passato
Le loro ultime volte con i due club
Gasperini: "Spero che Roma-Inter sia uno spot per il nostro calcio"
L'allenatore giallorosso ha introdotto il big match. LA CONFERENZA
Chivu: "Gasp ispiratore. Pio? Ora deve ballare"
Così l'allenatore nerazzurro alla vigilia del match. LE PAROLE
La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, l'Inter diventerà la prima squadra a tagliare il traguardo delle 300 reti contro una singola avversaria nel massimo campionato
La Roma ha vinto il match più recente contro l'Inter in campionato lo scorso 27 aprile al Meazza, dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 15 sfide contro i nerazzurri in Serie A (6 pareggi, 8 sconfitte); i giallorossi potrebbero vincere due match consecutivi contro il club meneghino nel torneo per la prima volta dal 2016/17
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Roma in campionato (5 vittorie, 3 pareggi), vincendo tutte le quattro più recenti e non ha mai registrato nove gare fuori casa di fila senza sconfitta contro i giallorossi in Serie A (otto anche tra il 1933 e il 1940). L'ultimo successo dei capitolini all'Olimpico contro i nerazzurri nel torneo risale al 2 ottobre 2016 (2-1 con Luciano Spalletti alla guida dei giallorossi e Frank de Boer allenatore dei nerazzurri)
La Roma ha vinto cinque delle sei partite di questo campionato (1 sconfitta); i giallorossi potrebbero ottenere almeno sei successi nelle prime sette gare stagionali solo per la quinta volta nella loro storia in Serie A, dopo il 2014/15, il 2013/14, il 2000/01 e il 1983/84 - in questi quattro precedenti i giallorossi hanno sempre chiuso nelle prime due posizioni in classifica il torneo
Gian Piero Gasperini ha stabilito il suo record sia di punti (15) che di gol subiti (solo due) nelle prime sei partite in una singola stagione da allenatore in Serie A. In più, prima di questa stagione, era successo solo nel 1989/90 che Napoli e Roma si trovassero da sole insieme in testa alla classifica dopo almeno sei gare giocate nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30)
L'Inter arriva da cinque successi di fila tra tutte le competizioni e nella scorsa stagione non ha mai ottenuto sei vittorie consecutive, l'ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e marzo 2024 (ben 13 in quel caso)
Negli ultimi 60 anni solo due volte l'Inter ha segnato almeno 22 gol nelle prime otto partite stagionali tra tutte le competizioni: nel 2025/26 con Cristian Chivu (escluso Mondiale per Club) e nel 1997/98 con Luigi Simoni allenatore (22 reti in entrambe)
Sfida tra il miglior attacco (Inter, 17 reti) e la miglior difesa (Roma, due gol subiti) di questo campionato; solo altre tre volte i giallorossi avevano concesso al massimo due gol nelle prime sei partite stagionali di Serie A: nel 2013/14 (uno), nel 1991/92 (due) e nel 1935/36 (due)
Matias Soulé - in gol nell'ultima sfida giocata contro l'Inter il 27 aprile 2025 - ha preso parte ad almeno una rete in ciascuna delle sue ultime tre gare di campionato (due marcature e due assist); il classe 2003 potrebbe essere coinvolto in un gol in quattro presenze di fila per la prima volta in Serie A. GUARDA LE STATISTICHE DI SOULÉ
Lautaro Martinez - a bersaglio nell'ultima gara giocata all'Olimpico contro la Roma il 20 ottobre 2024 - ha segnato nelle ultime tre presenze con l'Inter tra tutte le competizioni (quattro reti); il 'Toro' solo tre volte ha trovato la rete in almeno quattro match consecutivi in gare ufficiali con i nerazzurri: nel gennaio 2025 (cinque), nel gennaio 2023 (quattro) e nell'ottobre 2019. GUARDA LE STATISTICHE DI LAUTARO