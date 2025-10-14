Un testimone molto complicato da raccogliere, un inizio al di sopra delle aspettative. Dopo due mesi di stagione la 'nuova' Atalanta di Juric sta stupendo per risultati (ancora nessuna sconfitta in Serie A) e per gioco, con i nuovi principi tattici che stanno venendo assimilati. Con i nuovi, in cui va incluso anche Lookman, e l'infermeria che si svuota, l'Atalanta si affaccia con fiducia alle prossime, difficilissime, partite
