l'analisi

I primi 100 giorni di Juric all'Atalanta sono andati meglio di quanto tutti pensavano

Massimiliano Nebuloni

©Getty

Un testimone molto complicato da raccogliere, un inizio al di sopra delle aspettative. Dopo due mesi di stagione la 'nuova' Atalanta di Juric sta stupendo per risultati (ancora nessuna sconfitta in Serie A) e per gioco, con i nuovi principi tattici che stanno venendo assimilati. Con i nuovi, in cui va incluso anche Lookman, e l'infermeria che si svuota, l'Atalanta si affaccia con fiducia alle prossime, difficilissime, partite

