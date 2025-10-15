Inter, si ferma Darmian: risentimento al soleo

Gli accertamenti a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato "un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Sarà rivalutato giorno per giorno"

L'Inter, con ogni probabilità, non avrà a disposizione Matteo Darmian per la trasferta in programma nella 7^ giornata di Serie A in casa della Roma, fissata per sabato alle 20.45. Come comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, infatti, il giocatore classe 1989 si è sottoposto a esami strumentali. "Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate giorno per giorno". Darmian rischia di saltare anche la prossima giornata di Champions, quando la squadra di Chivu sarà impegnata sul campo dell'Union Saint-Gilloise. Il difensore ed esterno si aggiunge all'infortunio di Di Gennaro, mentre per il match contro i giallorossi resta in dubbio Thuram, fermo a causa del risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.