Torino, il ricordo di Gigi Meroni

C'è un angolo di Torino, in corso Re Umberto, dove il tempo sembra fermarsi ogni 15 ottobre. È lì che la città e il popolo granata tornano a rendere omaggio a Gigi Meroni. A 58 anni dalla sua scomparsa, il club granata ha rinnovato il tradizionale momento di raccoglimento davanti al cippo che ricorda il luogo della tragedia, avvenuta nel 1967. La compagna di Meroni, Kristiane Uderstadt, ha donato al Museo del Grande Torino di Villa Claretta a Grugliasco l’autoritratto del campione granata insieme alla sua tavolozza personale. "Questo autoritratto è il riflesso vivo del nostro amore interrotto troppo presto", ha scritto Kristiane in una lettera al presidente del Museo, Domenico Beccaria, "Lo dono con il cuore colmo di emozione e dolore, con la certezza che rimarrà nel posto migliore, custodito e condiviso con chi più ha amato Gigi: i tifosi".