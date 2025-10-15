Marotta: "Bilancio in utile per la prima volta"

In casa Inter, il bilancio approvato dai soci chiude con un utile di 35,4M, con una crescita netta di 70M rispetto al 30 giugno 2024. Raggiunto il valore dei ricavi più alto di sempre, 567M, in aumento di 94M rispetto all’anno precedente. Marotta: "Questo risultato riflette la forza della nostra strategia, basata su sostenibilità, efficienza operativa e massimizzazione delle nostre risorse" SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI FINO ALLA 22^

L'Assemblea degli Azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi in modalità telematica alla presenza del presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.

Il comunicato dei nerazzurri Nel comunicato dell'Inter si legge: "Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday. I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4M, da confrontare alla perdita di 35,7M dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70M. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18M, per un totale di 482M. Con riferimento agli oneri finanziari del Gruppo, si evidenzia che nel corso dell’anno fiscale in oggetto è avvenuto il rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication S.p.A.. Successivamente, Inter ha ottenuto un finanziamento a lungo termine per 350M, il quale ha ricevuto un rating di credito "investment grade". Rispetto al precedente bond, l'importo inferiore e il costo del capitale più contenuto ottenuti per il collocamento privato rappresentano un ulteriore passo nell'impegno del club per il successo a lungo termine e la stabilità finanziaria, rafforzando lo sviluppo della società dentro e fuori dal campo".

