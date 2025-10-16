La presentazione della 7^ giornata di Serie A

Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, la presentazione della 7^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

Si scende in campo per la Serie A, dopo la pausa per le nazionali, da sabato 18 a lunedì 20 ottobre per la 7^ giornata di campionato. Sabato sera, alle 20.45, il big match Roma-Inter su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il settimo turno di Serie A della stagione si gioca da sabato 18 a domenica 20 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Inter, Atalanta-Lazio e Cremonese-Udinese. La giornata di campionato si apre sabato con un doppio appuntamento alle 15.00: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. Si prosegue alle 18.00 con Torino-Napoli e alle 20.45 è il momento del big match Roma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica che si apre alle 12.30 con Como-Juventus, segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Cagliari-Bologna e Genoa-Parma. Alle 18.00 è il momento di Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica sera, alle 20.45, scenderanno in campo Milan e Fiorentina. La giornata di campionato si chiude lunedì sera, alle 20.45, con Cremonese-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 7^ giornata

Sabato 18 ottobre

  • ore 15.00: Lecce-Sassuolo su DAZN 1 – [Crezzini]
  • ore 15.00: Pisa-Verona su DAZN 2 – [Guida]
  • ore 18.00: Torino-Napoli su DAZN 1– [Marcenaro]
  • ore 20.45: Roma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Massa]

Domenica 19 ottobre

  • ore 12.30: Como-Juventus su DAZN 1 – [Ayroldi]
  • ore 15.00: Cagliari-Bologna su DAZN 1 – [Marchetti]
  • ore 15.00: Genoa-Parma su DAZN 2 – [Sozza]
  • ore 18.00: Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Collu]
  • ore 20.45: Milan-Fiorentina su DAZN 1 – [Marinelli]

Lunedì 20 ottobre

  • ore 20.45: Cremose-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Fabbri]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 7^ giornata

Sono due i giocatori squalificati per la 7^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:

  • Jesus Rodriguez (Como) – seconda giornata di squalifica
  • Idrissa Touré (Pisa)

