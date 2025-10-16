La presentazione della 7^ giornata di Serie A

Il settimo turno di Serie A della stagione si gioca da sabato 18 a domenica 20 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Inter, Atalanta-Lazio e Cremonese-Udinese. La giornata di campionato si apre sabato con un doppio appuntamento alle 15.00: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. Si prosegue alle 18.00 con Torino-Napoli e alle 20.45 è il momento del big match Roma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica che si apre alle 12.30 con Como-Juventus, segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Cagliari-Bologna e Genoa-Parma. Alle 18.00 è il momento di Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica sera, alle 20.45, scenderanno in campo Milan e Fiorentina. La giornata di campionato si chiude lunedì sera, alle 20.45, con Cremonese-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

