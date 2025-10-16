Spazio ai sogni, campagna Serie A-Lega Filo d'Oro

Esplora tutte le offerte Sky
'Spazio ai sogni', la campagna Serie A e Lega del Filo d'Oro

l'iniziativa

In occasione della 7^ giornata di campionato, la Lega Serie A scenderà in campo per la Lega del Filo d’Oro con la campagna “Spazio ai sogni” che sostiene migliaia di bambini e adulti sordociechi e le loro famiglie.  Tra i testimonial, i portieri Michele Di Gregorio, Alex Meret, Daniele Padelli, Ivan Provedel con Samir Handanovic

In occasione della 7^ giornata di campionato, in programma da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per la Lega del Filo d’Oro, invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. Nel post gara, inoltre, gli allenatori si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito, a cui si aggiungerà l’appello dedicato alla campagna, e porteranno sulla propria giacca l’adesivo della Lega del Filo d’Oro. La campagna è “Spazio ai sogni”: tutti insieme possiamo contribuire al sogno di migliaia di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie e sostenere la Lega del Filo d’Oro, che da oltre 60 anni si prende cura di loro.

L'appello dei portieri, da Meret a Provedel

Sono i portieri Michele Di Gregorio, Alex Meret, Daniele Padelli e Ivan Provedel insieme a Samir Handanovic, oggi allenatore dell’Under 17 dell’Inter, a diffondere il messaggio e l’appello a donare. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro, Renzo Arbore e Neri Marcorè.

Come donare

Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare le attività della Fondazione che ha l’obiettivo di aprire due nuove sedi territoriali per rendere i propri servizi alle famiglie che ne hanno bisogno. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ogni SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fatweb, Coop Voce, Tiscali; di 5 o 10 euro per chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e di 5 euro da Convergenze e PosteMobile. È inoltre possibile fare una donazione libera tramite l’app Satispay inquadrando il QR code.

