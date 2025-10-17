Dopo Rabiot, Massimiliano Allegri perde un altro titolare. Gli esami clinici effettuati oggi, venerdì 17 ottobre, hanno evidenziato per Christian Pulisic una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Sicuramente salterà le sfide con Fiorentina, Pisa e Atalanta. A rischio le gare con Roma e Parma prima della sosta ma per il derby del 23 novembre ci sarà

TUTTI GLI INDISPONIBILI PER LA 7^ GIORNATA