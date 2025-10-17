Esplora tutte le offerte Sky
Milan, Pulisic: lesione al bicipite femorale destro. Le news sull'infortunio

milan

Dopo Rabiot, Massimiliano Allegri perde un altro titolare. Gli esami clinici effettuati oggi, venerdì 17 ottobre, hanno evidenziato per Christian Pulisic una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Sicuramente salterà le sfide con Fiorentina, Pisa e Atalanta. A rischio le gare con Roma e Parma prima della sosta ma per il derby del 23 novembre ci sarà

TUTTI GLI INDISPONIBILI PER LA 7^ GIORNATA

Christian Pulisic, infortunatosi in amichevole con gli Stati Uniti, ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Verrà rivalutato tra 10 giorni, ragion per cui salterà sicuramente il trittico delle ultime partite di ottobre:

  • Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre 
  • Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre 
  • Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre (turno infrasettimanale)

 

In casa rossonera si spera di riaverlo per la partita contro la Roma del 2 novembre a San Siro, al limite per la trasferta di Parma del giorno 8. Per il derby del 23 novembre dovrebbe esserci.

