Il calendario della 7^ giornata di Serie A

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 7^ giornata

Da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, su Sky e in streaming su NOW la settima giornata con 3 gare in co-esclusiva: Roma-Inter, Atalanta-Lazio e Cremonese-Udinese. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di sky sport, con i live blog, video, podcast e gli skylights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, appuntamento con la settima giornata della stagione. Sabato alle 20.45, il big match Roma-Inter sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Collegamenti da Roma già dal pomeriggio, con gli inviati di Sky Sport pronti a svelare le ultime novità di formazione e accompagnarci nell’atmosfera del pre-match. Domenica alle 18 appuntamento con Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre lunedì alle 20.45 chiude la settima giornata Cremonese-Udinese, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Stefano De Grandis, Dario Massara e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20.00 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Paolo Condò. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta con Michele Padovano e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Fernando Orsi, Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Paolo Assogna e Alessandro Sugoni. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini. Lunedì sera, L’Originale dalle 20.00 e dalle 23.00. Alessandro Bonan, con Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Gianluca Di Marzio in collegamento dall’Olanda e Fayna.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 7^ giornata

Sabato 18 ottobre

  • Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Stefano De Grandis, Dario Massara e Riccardo Gentile
  • Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Paolo Condò
  • alle 20.45: ROMA-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi; inviati Paolo Assogna, Andrea Paventi, Angelo Mangiante e Matteo Barzaghi

Domenica 19 ottobre

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Michele Padovano e Maurizio Compagnoni
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Fernando Orsi, Angelo Carotenuto e Federico Zancan
  • alle 18.00: ATALANTA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Alessandro Sugoni

Lunedì 20 ottobre

  • dalle 20.00 e dalle 23.00: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Gianluca Di Marzio (in collegamento dall’Olanda) e Fayna
  • alle 20.45: CREMONESE-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Marco Nosotti e Marina Presello

CALCIO: SCELTI PER TE