Genoa-Parma, le probabili formazioni

Serie A

Vieira cerca la prima vittoria in campionato. Proverà a ottenerla con Ekuban centravanti e Malinovskyi sulla trequarti con Norton Cuffy ed Ellertsson ai lati. Cuesta deve fare a meno di Valeri, favorito Almqvist a sinistra. Ancora Cutrone e Pellegrino in attacco

Probabili formazioni
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
Terzino destro
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Terzino sinistro
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
Centrocampista centrale
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Ala destra
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Trequartista
Genoa
Vitinha
Vitinha
Ala sinistra
Genoa
Caleb Ekuban
Caleb Ekuban
Centravanti

GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione

Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban. All. Vieira

  • Ostigard ha svolto lavoro personalizzato ma dovrebbe essere a disposizione al centro della difesa
  • Malinovksyi, reduce dai gol con l'Ucraina, si candida per la trequarti con Norton Cuffy ed Ellertsson ai lati
  • In attacco Ekuban
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore di destra
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Abdoulaye N'Diaye
Difensore di sinistra
Parma
Pontus Almqvist
Pontus Almqvist
Esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Mezzala sinistra
Parma
Mathias Løvik
Mathias Løvik
Esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
Attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sørensen, Løvik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

  • L'infortunio di Valeri fa traslocare Lovik a sinistra con Almqvist a destra. Spera anche Almqvist
  • Hernani è tornato ad allenarsi in gruppo, è presto però per rivederlo in campo dall'inizio. Confermato Sorensen con Keita e Bernabè
  • Ancora fiducia al tandem Cutrone-Pellegrino in attacco

Serie A: Altre Notizie

Morto Pivatelli, bomber del Bologna anni '50

lutto

L'ex centravanti degli anni '50 aveva 92 anni. Al Bologna dal 1953 al 1960, Pivatelli è...

Dove vedere Roma-Inter

guida tv

La partita Roma-Inter della 7^ giornata di Serie A, si gioca sabato 18 ottobre alle ore 20.45 e...

Sarri: "Lazio? Per altri club non sarei rimasto"

Serie A

Domenica 19 ottobre Atalanta e Lazio si sfidano alle 18 (match da seguire in diretta...

Tudor: "Como finta piccola. Difesa a 4? Forse..."

juve

Dopo la sosta, la stagione della Juve riparte da Como: "Non solo hanno speso molto, ma Fabregas...

Dove vedere Torino-Napoli

guida tv

La partita tra Torino e Napoli della 7^ giornata di Serie A si gioca sabato 18 ottobre alle 18 e...
