Vieira cerca la prima vittoria in campionato. Proverà a ottenerla con Ekuban centravanti e Malinovskyi sulla trequarti con Norton Cuffy ed Ellertsson ai lati. Cuesta deve fare a meno di Valeri, favorito Almqvist a sinistra. Ancora Cutrone e Pellegrino in attacco
GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione
Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban. All. Vieira
- Ostigard ha svolto lavoro personalizzato ma dovrebbe essere a disposizione al centro della difesa
- Malinovksyi, reduce dai gol con l'Ucraina, si candida per la trequarti con Norton Cuffy ed Ellertsson ai lati
- In attacco Ekuban
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sørensen, Løvik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
- L'infortunio di Valeri fa traslocare Lovik a sinistra con Almqvist a destra. Spera anche Almqvist
- Hernani è tornato ad allenarsi in gruppo, è presto però per rivederlo in campo dall'inizio. Confermato Sorensen con Keita e Bernabè
- Ancora fiducia al tandem Cutrone-Pellegrino in attacco