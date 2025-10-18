Dove vedere Roma-Inter

I numeri di Roma e Inter

La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 532 (299 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi); in caso di gol in questo match, infatti, l'Inter diventerà la prima squadra a tagliare il traguardo delle 300 reti contro una singola avversaria nel massimo campionato. La Roma ha vinto il match più recente contro l'Inter in campionato lo scorso 27 aprile al Meazza, dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 15 sfide contro i nerazzurri in Serie A (6N, 8P); i giallorossi potrebbero vincere due match consecutivi contro il club meneghino nel torneo per la prima volta dal 2016/17. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Roma in campionato (5V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti e non ha mai registrato nove gare fuori casa di fila senza sconfitta contro i giallorossi in Serie A (otto anche tra il 1933 e il 1940). L'ultimo successo della Roma all'Olimpico contro i nerazzurri nel torneo risale al 2 ottobre 2016 (2-1 con Spalletti alla guida dei giallorossi e Frank de Boer allenatore dei nerazzurri). La Roma ha vinto cinque delle sei partite di questo campionato (1P); i giallorossi potrebbero ottenere almeno sei successi nelle prime sette gare stagionali solo per la quinta volta nella loro storia in Serie A, dopo il 2014/15, il 2013/14, il 2000/01 e il 1983/84 - in questi quattro precedenti i giallorossi hanno sempre chiuso nelle prime due posizioni in classifica il torneo. Gian Piero Gasperini ha stabilito il suo record sia di punti (15) che di gol subiti (solo due) nelle prime sei partite in una singola stagione da allenatore in Serie A. In più, prima di questa stagione, era successo solo nel 1989/90 che Napoli e Roma si trovassero da sole insieme in testa alla classifica dopo almeno sei gare giocate nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30). L'Inter arriva da cinque successi di fila tra tutte le competizioni e nella scorsa stagione non ha mai ottenuto sei vittorie consecutive, l'ultima volta risale infatti al periodo tra gennaio e marzo 2024 (ben 13 in quel caso).