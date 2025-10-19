Dove vedere Cagliari-Bologna

La partita Cagliari-Bologna, valida per la 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 19 ottobre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Bologna

Dopo 66 match in perfetto equilibrio (22 successi per parte e 22 pareggi), il Bologna ha vinto entrambe le ultime due sfide contro il Cagliari in Serie A e potrebbe infilare più vittorie di seguito contro i sardi nel torneo solo per la seconda volta nella sua storia - la prima tra marzo 2013 e settembre 2016 (serie di quattro). Dopo cinque successi casalinghi di fila contro il Bologna in Serie A, il Cagliari ha perso 0-2 all’Unipol Domus lo scorso 29 ottobre. Il Bologna, in casa dei sardi, non ha mai vinto due volte di fila né ottenuto due clean sheet consecutivi nella competizione. Il Cagliari ha conquistato otto punti nelle prime sei gare giocate in questo campionato (2V, 2N, 2P) e potrebbe ottenerne almeno 11 dopo sette partite stagionali in Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria. Dopo l’1-1 contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato, il Cagliari potrebbe pareggiare due match di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2024 (contro Milan e Genoa in quel caso). Con 10 punti nei primi sei match di campionato (3V, 1N, 2P), il Bologna sta vivendo la sua miglior partenza in Serie A dal 2016/17 (10 anche in quel caso); inoltre, il Bologna potrebbe raggiungere quota 13 punti dopo le primi sette gare stagionali nel torneo solo per la terza volta da inizio anni ’80 (considerando tre punti a vittoria da sempre). Il Bologna ha raccolto sette punti nelle ultime tre gare di campionato (2V, 1N), appena uno in meno rispetto alle 10 partite precedenti tra fine dello scorso campionato e l’inizio di quella attuale (2V, 2N, 6P). Inoltre, i rossoblù potrebbero ottenere due successi di fila con annesso clean sheet per la seconda volta nel 2025, dopo quelli di marzo contro Lazio (5-0) e Venezia (1-0).