Dove vedere Como-Juventus

I numeri di Como e Juve

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 23 sfide contro il Como in Serie A (14V, 9N), l'ultimo successo del Como contro i bianconeri nel torneo risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia); tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Bologna (26) i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga senza sconfitta nel massimo campionato. Dopo due successi nelle prime tre partite casalinghe contro la Juventus in Serie A tra il 1950 e il 1952 (1P), il Como non ha più ottenuto alcuna vittoria nelle successive 11 gare al Sinigaglia contro i piemontesi (4N, 7P). La Juventus è una delle uniche tre avversarie, insieme a Milan e Inter, contro cui il Como ha perso entrambe le sfide nella scorsa stagione di Serie A. Il Como ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 21 (10V, 3N, 8P); i lariani potrebbero inoltre pareggiare tre match consecutivi nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2002 (quattro in quel caso con Eugenio Fascetti allenatore). Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A per la prima volta dal 1986/87 (1V, 3N in quel caso). La Juventus ha registrato cinque pareggi di fila in gare ufficiali per la prima volta da aprile 2006, con Fabio Capello in panchina; solo una volta nella loro storia i bianconeri hanno pareggiato almeno sei match consecutivi tra tutte le competizioni (dal 1929/30): tra marzo e aprile 1971 (otto in quel caso con Vycpalek allenatore). La Juventus è rimasta imbattuta nelle prime sei partite stagionali di Serie A in 11 degli ultimi 15 campionati.