Milan-Fiorentina, Pradè: "Pioli merita fiducia, io unico responsabile. Rigore grottesco"fiorentina
Il ds della Fiorentina si assume tutta la responsabilità per il momento della squadra, difendendo Pioli: "Se c'è uno che può tirarci fuori da questa situazione, è lui. Il responsabile sono io, l'unico che dovrebbe essere cacciato o che dovrebbe dimettersi". Sull'episodio del rigore: "Grottesco e scandaloso"
Daniele Pradè ci mette la faccia, e dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina si assume tutta la responsabilità di questa prima parte di stagione da incubo della Viola, difendendo Stefano Pioli e confermandolo con forza: “Se c’è una persona che può tirarci fuori da questa situazione, è Stefano Pioli”, le parole del direttore sportivo della Fiorentina al termina del ko di San Siro con il Milan. “I tifosi ci contestano, ma il responsabile sono io, che ho fatto le scelte: la società mi ha dato novanta milioni per costruire la squadra e gli obiettivi erano altri: con quello che ho speso la squadra doveva essere molto più in alto in classifica. Se c’è uno che oggi deve essere cacciato o dimettersi sono solo io, non Pioli. Lui è l'uomo giusto per noi. Non vedo colpevoli all'infuori di me. Il tempo darà ragione a questa squadra, che ha giocatori importanti, che giocano in Nazionale o che tutti volevano".
"Gimenez si rotolava, episodio grottesco"
Sull’episodio chiave del rigore assegnato al Milan (in seguito a una trattenuta di Parisi su Gimenez, che dopo essere stato toccato al collo cade tenendosi le mani sul volto), Pradè commenta duramente: “Errore enorme del Var e l'arbitro Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione sul campo. Non si può fare una roba del genere, è scandaloso. Gimenez si rotolava, è rimasto a terra per interi minuti senza essere stato nemmeno sfiorato. Episodio grottesco, brutto da vedere. Assurdo, cade a terra come se fosse stato colpito in un modo incredibile. Poco prima c’era stato un fallo su Ranieri, poteva essere da rosso ed è stato dato solo un giallo: lui è rimasto fuori 3 o 4 minuti e noi abbiamo preso gol quando eravamo in 10. Usciamo sconfitti in maniera dolorosa. La Fiorentina ha giocato una grande partita, non meritavamo di uscire sconfitti così. Ci spiace, la classifica deficitaria non rispecchia il valore della squadra, che abbiamo dimostrato anche stasera”.