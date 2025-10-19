Daniele Pradè ci mette la faccia, e dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina si assume tutta la responsabilità di questa prima parte di stagione da incubo della Viola, difendendo Stefano Pioli e confermandolo con forza: “Se c’è una persona che può tirarci fuori da questa situazione, è Stefano Pioli”, le parole del direttore sportivo della Fiorentina al termina del ko di San Siro con il Milan. “I tifosi ci contestano, ma il responsabile sono io, che ho fatto le scelte: la società mi ha dato novanta milioni per costruire la squadra e gli obiettivi erano altri: con quello che ho speso la squadra doveva essere molto più in alto in classifica. Se c’è uno che oggi deve essere cacciato o dimettersi sono solo io, non Pioli. Lui è l'uomo giusto per noi. Non vedo colpevoli all'infuori di me. Il tempo darà ragione a questa squadra, che ha giocatori importanti, che giocano in Nazionale o che tutti volevano".

